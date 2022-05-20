上環譚仔三哥5客染疫 4人同「宏思」上課

5人非同枱 宏思另有一人染疫

連同上環譚仔三哥及宏思課程群組，本港本月共錄得6個涉飲食群組。歐家榮稱最新群組的5名食客「互不相識或者唔係好熟」，介乎26至57歲的食客，5月13日下午4時半至下午6時光顧涉事譚仔三哥分店，15至18日發病，其後快速測試呈陽性。歐家榮說，食客並非同桌用膳，惟其中4人曾有5日由上午11時至晚上11時同在宏思上課，據現時掌握資訊，班上共有39名學員，中心調查時發現班上另一名35歲男學員在本周一（16日）發病，同日快測陽性，而他未有到訪上述譚仔三哥分店。

歐家榮：有學員除罩 難判斷何處先爆

歐家榮續稱，有學生透露「宏思」上課時或有學員除口罩，故未能判斷今次爆疫是在上堂時或在食肆傳播，亦不清楚群組感染源頭，需視乎所有流行病學資料及其他相關者的化驗結果才有定論。他指出，為謹慎起見，兩個地點均會納入強制檢測公告，中心會到相關食肆檢取環境樣本，並已向宏思索取同班學員及職員名單。

譚仔三哥米線回覆查詢時稱，昨接獲衛生署通知5名確診者曾到訪相關分店，已即時關閉該分店及聘請清潔公司消毒，並會妥善棄置分店已開封或經處理的食材，日後會按政府指引重新營業。

日前公布的感染群組持續擴大，上環星月樓再有3名食客染疫，群組至今共有62名食客、11名職員驗出陽性。歐家榮稱，衛生署連同機電工程署巡視後發現酒樓鮮風量不足，估計與店內通風系統故障及未有「開足」空氣清新機等，導致爆疫當晚空氣流通未如理想，一旦出現「超級傳播者」就有可能出現大規模爆發，有關部門已要求酒樓改善，將不時再到場巡查。

星月樓增3人染疫 鮮風不足命改善

另外，觀塘御善私房菜新增3名訪客染疫，群組累計29人陽性。衛生防護中心早前將場所列入強檢公告，歐家榮稱，昨日尚有兩人未完成檢測，將向其發出強檢令，未依從將屬違法。

歐家榮指出，本港過去7天平均每日增289宗個案，再前7日平均日增278宗個案，形容近日疫情相對穩定。而近日單日個案數未能維持早前跌幅，他估計與早前放寬社交距離措施導致社區有更多傳播有關，呼籲昨日進一步放寬措施時，市民進出場所要注意個人衛生。

早前面對染疫人數急增，為集中人手、資源照顧病人，天水圍醫院、伊利沙伯醫院及北大嶼山醫院的急症室曾改為接收情况危急的病人。醫管局總行政經理李立業公布，鑑於疫情漸趨平穩及服務需求增加，3所醫院的急症室今日將恢復正常服務。

（新冠疫情）