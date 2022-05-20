學校活動放寬 畢業禮免打針 每日快測維持至6月尾 水陸運參賽者須齊針

教育局更新《學校健康指引》，放寬學校辦半天集體活動，如畢業禮、家長日、校園參觀等；周六亦可辦半天非學術課外活動，如音樂、體育活動、校隊訓練。如校外辦活動，須遵守場地「疫苗通行證」要求。換言之，若活動在康文署表演場地、食肆等舉行，12歲以上未打針、無疫苗通行證學童，會因場地限制不能參與。

復課後僅准打齊針中小學生放學參加非學術課外活動，指引昨進一步批准他們畢業禮免戴口罩表演、參與陸運會或水運會運動項目等；幼稚園生則一律不可除口罩（見右表）。

幼園：大家放心了 會做快測戴口罩

幼稚園校長兼教聯會理事蔡麗芳稱，容許學校辦畢業禮令「大家都放心了」，「幼兒人生第一次的畢業典禮、學生家長都很重視」，舊指引惹來很多猜測。她稱，幼稚園一般6月舉行畢業禮，因校舍空間不大，一般會借小學場地，但疫情下小學也有其考慮，未必供借用。

以蔡任校長的幼稚園為例，每年都會於荃灣大會堂舉行畢業禮，今年亦計劃6月中舉行，她稱，會遵照場地防疫措施，包括入場前掃「安心出行」、符合「疫苗通行證」要求，全校學生會參與畢業禮，由於他們未滿12歲，故不限一定要打針；校方會要求他們早上做快測、全程戴口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，3至11歲年齡層本月平均每日新增10多宗個案，推算幼稚園未爆發感染群組；而參加典禮的成年人需符合「疫苗通行證」要求，加上相關活動屬單次，認為可放寬相關要求。

周六准辦課外活動 津小主席期待

津貼小學議會主席胡艷芬稱，學校半天上課下缺少空間辦興趣小組或課外活動，學界一直期待放寬周六安排，善用時間辦非學術活動如繪畫班、STEM課程等。她又稱，放寬後相信小學7月會舉行畢業禮，「對學生及家長都是喜慶」，對他們而言是重要儀式。

要除口罩的體育、音樂活動只准完成接種者參加，胡艷芬稱，學校跟從醫學專家建議，認為此舉保障參加者安全，亦構成打針誘因，希望家長因應需要讓子女打針，亦是顧及整個社會防疫安排。

返學日快測安排持續至6月下旬，教育局稱從學校執行情况及呈報衛生防護中心的個案數目可見，快測現階段助學校把關。局方會繼續分派快測包予有經濟需要學生，並適時檢視疫情發展，稍後會再考慮會否調整每天快測的安排。

明報記者

（新冠疫情）