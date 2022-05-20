何栢良：倘輕症居多 個案上千亦不應收緊措施

指BA.4及BA.5不算「太大變種」

本港昨新增38宗輸入個案，其中兩宗個案於抵港後第10或12日才驗出陽性，衛生防護中心估計均屬復陽個案。另外，該中心公布12宗輸入個案帶有非本地流行的Omicron亞系，包括1宗BA.4及10宗BA.2.12.1；本港至昨錄得9宗BA.4個案及35宗BA.2.12.1個案，全部均在機場或檢疫酒店發現，並無流入社區。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮引述世衛資料表示，目前全球有20個國家或地區有BA.4個案，佔所有流行變異病毒株約0.5%，其中南非有九成個案涉相關病毒株；而美國有近50%個案屬BA.2.12.1。

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，相比第五波前，市民接種新冠疫苗情况大有改善，目前只要聚焦向長者推動接種疫苗能繼續復常。他另引新加坡及新西蘭為例，稱除非本港出現有「重大轉變」的新變種病毒株，否則即使染疫人數增加，重症比例都不會大升。他補充，BA.4或BA.5與本地流行的BA.2的棘突蛋白只有兩處差異，故不算「太大的變種」。

入院數字大減 孔繁毅對疫情樂觀

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅在同一節目稱，對本港疫情感樂觀，若7月沒有新型變種病毒，市民屆時在室外可不戴口罩、熔斷機制可取消、訪港旅客可居家檢疫。他續稱，新冠病毒不會離開社區，市民毋須太關注每日新增個案數，重症及死亡個案方能真實反映疫情嚴重性及醫療系統壓力。他說，瑪麗醫院現只有3名患者因新冠病毒入院，較高峰期的500人大減，反映疫情已「控制得好好」。

歐家榮昨稱，現難預料暑假疫情，屆時須視乎單日個案數、第三針接種率、本地會否出現新變種病毒、死亡個案等因素檢視防疫措施，但提醒市民現時在室內外均要佩戴貼面口罩。

（新冠疫情）