袁國勇促把握今夏復常 提4緩解策略 倡撤熔斷 引星洲指個案波動毋須恐慌

建議放寬入境檢疫 食衛局：適時檢視

針對上述建議，食物及衛生局昨回應稱，政府會繼續留意最新疫情發展及Omicron特性，適時調整及檢視策略。

指七至九成人具防重症屏障 難再大爆

港大微生物學系講座教授袁國勇、名譽臨牀副教授龍振邦、臨牀助理教授薛達今日在本報撰文（刊B15），以接種及自然感染情况，粗略估算第五波後社區七至八成人口具防重症屏障，如包括無打針或未完成基本接種的自然感染者，應介乎七至九成人口具備防重症屏障，故再現第五波規模大型社區爆發可能極低。

文章引述本港研究指曾感染者的中和抗體水平比完成三針低，故不論曾感染或未完成接種者，應盡快完成接種並注射加強劑，使香港今夏開放復常；自然感染或打針後中和抗體會隨着時間減少，故全民建立足夠防重症屏障與全面開放的時間不能相隔太久，如冬季前未全面開放，11月可能需大規模再接種加強劑，尤其長者及慢性病患者，料屆時市民會極度抗疫疲勞。

夏季病毒傳播弱 利提高人群免疫力

文章指出，病毒於夏季傳播力較低，有利提高人群免疫力，應把握今夏分階段放寬措施。文章提到新加坡經歷Omicron巨浪，但因疫苗覆蓋率高，死亡數字極低，上月恢復大量國際航班並准完成接種者免檢疫入境，即使每天三四千宗病例也無阻復常；另指英國全面放寬措施後經歷Omicron BA.1及BA.2兩浪，即使染疫數字創新高，死亡數字及比率較過去兩年低，觀乎香港現時每日約300宗個案，市民毋須因個案波動或個別群組而過度恐慌，須把握時間盡快完成接種。

文章提出4項緩解策略，包括取消熔斷機制並逐步放寬入境旅客檢疫，完成接種及入境陰性者只需5日酒店檢疫並每天抗原測試，之後居家隔離及每天抗原測試，第7日核酸檢測。如無新變種病毒流入社區或出現超級傳播，下階段可完全取消酒店檢疫，可居家隔離及每天抗原測試；另建議容許已完成接種的緊密接觸者可連續7日抗原測試代替檢疫，第6日核酸檢測等。

（新冠疫情）