稱曾倡池底裝鏡頭不獲接納 工會盼市民勿受個別事件影響印象

稱水波或阻更台視野

鄧指出，死因庭於2019就北葵涌泳池主池遇溺事件裁決後，工會曾與康文署開會，建議在水底安裝攝錄鏡頭，系統偵測到有泳客數分鐘「唔郁」便會發出聲響，署方聽取建議後，至今未有採納及落實。

鄧解釋，如有人在池中步行、游泳濺起的水波或阻礙更台救生員視野，或難以察覺「有人突然沉落水底」；雖然巡池者有時會站在更台附近補足更台的「盲點」，但主力由更台救生員負責看池底。

此外，署方於2019年按死因庭的兩項建議而修訂指引，包括每名當值救生員須配備對講機；若發現視野受阻，即時向管理人員反映及通知巡池救生員。以鄧所知兩指引均有落實執行。

鄧子安重提，救生員更表不設休息時間至今未解決，加上近年救生員不足，令增設休息時間變得遙遙無期。他強調，過去數年在設泳池救生員當值下，每年的溺斃事件僅有一至兩宗，安全系數不低，冀市民不要因個別事件而改變對救生員的形象。

（死因研訊）