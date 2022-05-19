婦沉15分鐘溺斃 官轟救生員「做緊乜」 4人當值不察 裁死於意外 建議池內增鏡頭

康文署：仔細研究建議

死者蔡芹菜（終年72歲）於2017年7月16日下午2時37分在觀塘游泳池遇溺，9天後在聯合醫院死亡。

料碰撞後昏迷吸入池水

黃偉權在裁決時表示，從閉路電視片段可見，死者與男泳客的碰撞並非嚴重，以1.5米高、在池中站立的死者而言，在1.2米水深的池被撞到，即使喝了池水，理應有能力站起來或掙扎，相信她當時已昏迷，遇溺後吸入池水，致肺部有嚴重瀰漫性損傷，終昏迷不醒。黃官接納解剖報告所指，死者死因為蛛網膜下腔出血、成人呼吸窘迫症候群及支氣管肺炎。由於法醫無法肯定蛛網膜下腔出血何時發生，惟排除是由外來撞擊引致，故黃官裁定死者出血屬自身因素，死於意外。

對於肇事訓練池有4名當值救生員，採用「2更（更台）2巡（巡池）」的人手安排，惟4人均無發現有人「沉落水」，黃官在裁決中認為，若他們目擊意外，相信不會視而不救，接納各人確實沒看到，然而為何看不見正是研訊關注點。

室內太陽傘遮更台 「有無周圍望定瞓覺都唔知」

黃官引述康文署就當值救生員的指引稱，常人可於數秒內溺斃，部分人不會掙扎，無聲無息地遇溺，救生員應不時細察水中情况，以10秒「掃射」負責範圍，相關指引十分清晰；而涉事訓練池面積不大，甚或與法庭大小相若，「我唔使上高台都望到每個角落」，質疑處於兩米高更台上的救生員卻未有發現，「究竟佢哋做緊啲乜嘢？」

聆訊時庭上多次播放訓練池的閉路電視片段，黃官認為「好特別」，更台的救生員被太陽傘遮擋，「睇好多次都睇唔到救生員做緊咩，有無周圍望定瞓緊覺都唔知」，他理解室外暴曬辛苦，但不解為何室內要開太陽傘。

黃官又說，4名救生員中，有1人因肚痛上廁所，若其餘3人按指引而「不停掃射」，不可能15分鐘都無法留意到死者，唯一結論是他們根本無專注在泳客身上，亦無履行視察的職責，表現令人非常失望。

倡署方每次意外檢討 「唔應該死因庭做」

他續批評，2016年北葵涌賽馬會游泳池發生男泳客溺斃後，死因庭2019年給予建議，署方此時才修訂救生員指引，黃官斥做法不理想，「唔應該等死因庭做呢個角色」。加上部分人遇溺後獲救，不會展開死因研訊，但不等同危險不存在，建議署方應在每次事件後檢討，以及加強訓練救生員熟習工作指引等，相信今次的悲劇亦可避免。

【案件編號：CCDI 712/17】

明報記者

（死因研訊）

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