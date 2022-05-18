議員問如何助管治 立會小組周五開會

周五難完成審議 葉劉：可加會

候任特首李家超昨日說，候任辦人員會出席周五舉行的立法會小組委員會會議，以及其後的人事編制和財務委員會會議。

葉劉淑儀表示，雖然一次會議或未必能完成審議，但由於小組人數減至10多人，相信可有充分時間討論。她稱根據程序，架構重組方案經委員會同意後，會先後交由人事編制委員會及財會審議，並需要通過修改法例作技術修訂。委員會另一成員、工聯會吳秋北認為，審議工作能否在一次會議完成，視乎政府能否解答議員關注，即架構重組後，是否能提升管治效能、提高效率等，他稱若能解釋清楚，相信議會不會阻撓。

梁文廣指未交代副司長權責

委員會成員、九龍西梁文廣關注，「拆局」後的房屋局工作、民政及青年事務局日後如何推動地區行政改革等。他又說，政府文件未交代增設副司長後的權責，舉例青年宿舍分別牽涉民政及青年事務局和房屋局，分別屬兩名司長轄下的政策局，他期望政府交代日後的跨局合作機制。梁認為，有需要可加開會議討論。

陳恒鑌料夠時間通過

新思維狄志遠說，目前只見架構重組方案「加了人頭」，分工更細緻，但不認同「人多好辦事」，希望候任辦能在會議上清楚說明，新架構如何能夠處理現時的管治問題。他相信一次會議未必可完成審議，官員亦需更多時間交代。民建聯陳恒鑌表示，現時需處理的政府法案不多，有足夠時間在6月中前通過架構重組，有需要會支持加開會議審議。