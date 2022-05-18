土地房策改財爺率領 設政策研究組

李家超表示，一直強調土地及房屋供應是新政府的重點和優先工作，需加快處理，認為發展局、房屋局、運輸及物流局與經濟發展息息相關，有需要統籌，3個政策局同向財政司長負責亦能產生協同效應。

倡房屋併發展局未被採納

李慧琼：最重要做到事

根據政府向立法會提交的文件，房屋局重點工作包括增建公屋，廣泛應用創新科技縮短建屋時間，豐富置業階梯及密切監察私人住宅市場等。民建聯一直爭取將房屋局和發展局合併，今次重組未有採納。民建聯主席李慧琼表示，政府方案和民建聯方案有不同是正常，認為最重要是「做到事」，她會在立法會小組委員會跟進提問。實政圓桌田北辰認為，房屋和運輸與產業化及市場運作有關，而財政司長最熟悉相關範疇。

李指研究可涉多局範疇

劉兆佳料向特首負責

架構重組後未設政策創新與統籌辦事處或其前身中央政策組，李家超表示傾向建立「做政策的設置」，組班後會研究具體設立什麼政策研究組，強調會強化政策和不同方面的研究。他說現時政策局在內部各自做政策研究，提出可以在政府外作研究，稱這可更全面掌握各政策範疇的不同角度和觀點。他續說，新的政策研究組可研究涉及多個政策局的範疇，例如在現時國際形勢下政府應關注什麼問題。

港大社會科學院前院長卜約翰認為，過去中策組的職能十分重要，期望新政府重設類似架構。他指出，政府不能依賴智庫或顧問做政策研究，必須自行作跨政府和長遠的政策規劃，亦應透過民調了解民情。全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，新增的政策研究組會設在特首辦內，直接向特首負責，主要協助了解和處理國際、內地和香港形勢，香港的社會情况和民意、未來發展路向和戰略，以及香港與國家發展對接。

被問到何時獲發委任狀或是否須前往北京領委任狀，李家超表示特首委任屬中央事權，會由中央決定。至於組班進展，他稱現階段不會公開內容和細節。