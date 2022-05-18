新政府增3副司長 加至15局 薪酬開支年增9500萬 學者：反令協調更難

增13政治委任57公務員職

加副律政司長 未答是否因國安法

政府架構重組方案出爐，較現屆政府的建議增加3名副司長，並為律政司長增設一名政治助理，其他改組則與特首林鄭月娥早前提出的方案相若，包括增設文化體育及旅遊局，將運輸及房屋局分拆為房屋局和運輸及物流局，食衛局、環境局、創科局和民政局亦有改組或改名（見圖）。政府表示改組涉及增加13名政治委任官員，包括副司長、司長、政助，和57個公務員職位。林鄭月娥原提出的改組建議涉額外薪酬開支近3300萬元，加入李家超的建議後，額外開支升至每年9500萬元。

按政府提交立法會文件，新設的副司長月薪363,400元，介乎司長與局長之間（見表）。

多黨支持 葉劉：需加強跨局協調

多個政黨支持重組方案，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為過去一個司長主管6至9個政策局太多，亦需加強跨局協調。工聯會吳秋北認為，架構重組能理順政府工作，增設副司長也有利培養政治人才。民建聯陳恒鑌亦稱，期望副司長能加強跨部門合作，分擔司長的統籌工作。

羅健熙：屢重組未見成效

民主黨主席羅健熙質疑，過去政府架構多次重組均未見實際成效，認為重組後每年開支額外增加近億元，市民對新政府的期望會更高，促請新班子體現問責制，並就政策推動訂立簡單目標。

李家超昨表示，重組後各政策局的權責更清晰，可更聚焦相關工作，亦能產生協同效應。

蔡子強：副司長發揮取決司長

劉兆佳促釐清關係免冷落

卜約翰認為，增設政策局增加了需統籌的架構，令協調更困難。他強調，單純增加一個職位不能改善協調，需建立政策局之間的橫向協調機制，亦可透過關鍵績效指標（KPI）和提供誘因鼓勵部門協調。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，若政務司長最終由「武官」出任，或需具政務官（AO）背景的副司長作平衡。他亦認為，副司長發揮多大作用取決於司長意願和能力，倘司長作風如特首林鄭月娥親力親為，便未必需要副司長協助。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特首須釐清與司長、副司長和局長之間的關係，以免副司長角色不清、不受重視。

稱律政司無跨部門工作

田北辰促解釋副司長必要

重組方案增設過去較少提及的副律政司長，李家超解釋，律政司督導6個法律專業部門，本身工作繁重，他亦期望新政府的律政司長重點負責多個項目，包括推廣《憲法》和《基本法》、推動國際法律合作、加強本港國際仲裁中心地位、向國際宣揚本港法制等，所以需副司長協助。

葉劉淑儀說，國際聯絡和宣傳基本法、國安法等亦重要，律政司也是大部門，但稱行會未有太多時間深究，相信立法會將認真審議及把關，希望當局交代職能及分工。實政圓桌田北辰表示，律政司沒有跨部門工作，期望李家超清楚解釋其必要性。行會成員湯家驊說，基本法無特別規定副律政司長職能，相信由律政司長決定，又相信整個架構重組已得到中央首肯。

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