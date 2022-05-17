開出數站頭3卡已滿 議員促加班次

張欣宇昨在facebook發帖稱，與團隊昨早8時許在上水站出發，兵分兩路，他乘搭東鐵線至金鐘，另一隊於九龍塘轉觀塘線，到旺角再轉荃灣線過海；張欣宇到達金鐘時，另一隊乘搭的列車從佐敦開往尖沙嘴，兩者到達金鐘時間相差約8分鐘。

田北辰倡較少人車卡 停近扶手電梯

實政圓桌、立法會議員田北辰昨早繁忙時間到沙田站觀察，發現扶手電梯上落位令乘客聚集於最近車卡位置，以致乘客分佈不均，認為港鐵可安排將列車較少人的車卡，停在車站接近扶手電梯位置，讓更多人上車。他亦認為可研究取消東鐵線頭等車卡，改為普通卡，可額外增約80人。

民建聯立法會議員劉國勳關注日後通關，列車由羅湖或落馬洲開出，乘客會再增加，港鐵必須盡快提升班次。他認為頭等車廂屬東鐵「標誌」，有其價值，但可考慮增設特別班次列車時不設頭等。

東鐵過海段通車後，紅隧部分過海巴士線排隊者明顯減少，例如前往中區的104號線，昨早繁忙時間未見人龍，有市民表示在中環上班，公司距港鐵站較遠，故暫時不會選乘鐵路。

港鐵：繁忙時已加班 籲乘客勿集中頭兩三卡

本報昨向港鐵查詢金鐘站人流增幅，港鐵未正面回應，只稱金鐘站擴建後增加了3層，有更多空間。港鐵表示，昨早繁忙時段加密至2.7分鐘一班車，並在沙田站及大埔墟站加派「子彈車」（短途車）疏導乘客。港鐵表示留意到車頭兩三卡的乘客較多，呼籲乘客可前往月台其他車卡、例如車尾位置上車。