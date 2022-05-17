東鐵過海省時四成 上班族稱「要企要行」未必搭

新界人：繁忙時間快10分鐘很珍貴

東鐵線昨早繁忙時段人流與平日相若，據記者早上8時許在大圍站觀察，往金鐘方向維持2至4分鐘一班車，部分乘客需等兩班車才能上車。車站屏幕顯示列車首一至兩卡非常擁擠，中間車廂亦算擠迫，車尾則較鬆動。

坐巴士可「補眠」 車費差異不足彌補

過海線開通，不少乘客早上試乘新線往港島返工。居於沙田第一城的Riki，平日會在樓下乘城巴88R線前往中環律師樓上班，他上周五（13日）計算，上班需時1小時4分鐘，單計車程則需56分鐘；昨日改從第一城站乘港鐵，在紅磡站過海再轉乘往中環站，由車站到辦公室，全程可省16分鐘，單計車程更快23分鐘、逾四成，車費則便宜近6元（見表）。雖然乘港鐵較快，但他仍偏好巴士，因巴士上落車地點較近辦公室，亦可坐下「補眠」，認為車費差異不足彌補。他補充，上周五下雨天較塞車，平日可更快到埗，稱除非日後很趕時間，否則不會轉搭東鐵線。

家住大埔的黃小姐，每日從大埔墟站乘東鐵線往紅磡站，再轉乘隧巴往灣仔。她上周五從出門起計，共花1小時9分鐘上班，單計車程為54分鐘，昨早出門試搭東鐵線過海至會展站，車程時間可省四成。

過海線設會展站，對灣仔北工作的人十分方便，惟黃小姐辦公室位於灣仔堅尼地道，跟新車站有距離，下車後要行20分鐘，最終全程只快8分鐘；車費計及早晨折扣優惠等，則較以往省近半。她認為，會展站與其辦公地點較遠，夏天炎熱會相當辛苦，亦不值得為了早晨折扣優惠提早起牀，寧多睡15分鐘，故日後仍會選乘舊路線。

乘客指月台標示不明顯

攜同一對子女坐東鐵線過海的陳女士則說，平日在紅磡轉隧巴過海，現時可一程東鐵至港島，節省10分鐘，形容在早上而言是「十分珍貴」。

東鐵線紅磡、會展及金鐘站均使用新月台，港鐵表示，通車初期會額外加派逾400名職員協助乘客熟悉運作及轉線安排等。Riki卻說，在金鐘站下車後感迷惘，唯有先順人流走，其後才見有職員舉牌引路，認為月台標示不夠明顯。