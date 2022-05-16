社區使用抗菌素跌至5.7% 陳肇始：效果良好

食衛局2016年成立抗菌素耐藥性高層督導委員會，主席陳肇始昨發表網誌，總結過去5年實施的對抗菌素耐藥性策略及行動計劃，已取得良好成果，社區藥房抗菌素批發供應量持續下降，由2016年的18.5%跌至去年的5.7%。列世衛「可廣泛使用」的抗菌素本地供應，前年及去年分別佔61.9%及65.8%，均高於世衛的60%建議；世衛稱，這些抗菌素引致抗藥性的可能性較低。

陳表示，委員會同意延續推行下一階段行動計劃（2023至27），並探討環境因素對耐藥問題影響，以及如何動員社會應對，將於今年底公布。

袁國勇指比率仍然太高

袁國勇向本報表示，社區藥房提供6%至7%的抗生素數量仍太高，認為愈低愈好，建議加強規管抗生素銷售。他說，過去兩年流感顯著下跌，私家診所抗生素用量同步急跌，反映以往曾不必要地處方抗生素治療流感等，建議藥房及診所電子化記錄抗生素處方。袁亦期望未來可在醫管局實行電子化管理，跟進不恰當處方，並設機制收集及監察本港實驗室測試抗生素耐藥性的數據。

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