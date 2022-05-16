三成新冠康復者失眠 中大手機App助入睡

2020年中大精神科學系曾參與一項涉14個國家或地區、逾2.2萬人的研究，顯示疫下36.7%人出現失眠症狀。中大醫學院正研究本港新冠病人的長新冠情况，暫已招募約200名康復者，研究會持續跟進4年，初步數據顯示約三至四成人出現失眠症狀，另四成人慢性疲勞。

230用家 一半中至嚴重失眠

為助失眠者，中大醫學院精神科學系開發「安眠小築Sleepcation」應用程式，內設問卷供用家評估睡眠情况，5月4日起推廣，近一周約300人下載，當中約230人完成問卷，涉睡眠質素及對生活影響等，結果一半人失眠嚴重指數達中度至嚴重，程式會按程度建議不同策略及練習，如教導用家規劃睡眠時間等。

中大精神科學系研究助理教授陳銀燕表示，用家可透過程式選擇單對單睡眠指導，已有20人提出要求，其中有60多歲女士自感染新冠病毒起失眠，凌晨才能入睡、清晨醒來；另有約50歲女士長期失眠，每晚只能睡3至4小時，曾求醫及服安眠藥均未有改善。她說，被評中度至嚴重者比例較預期高，料這些用家已因失眠感困擾，若不處理可變長期失眠，長遠會增加患情緒病風險。

中大精神科學系系主任榮潤國分析，疫下市民擔心染疫產生壓力，同時生活作息改變，導致部分人失眠，如疫情下多次停課，有40多歲的母親本身患抑鬱症，不滿兒子留家經常玩遊戲機，親子間衝突增加致失眠。他說，染疫增患者心理壓力，另有患者嗅覺異常，顯示新冠病毒可影響腦部，或因此引致失眠，惟詳細情况尚待研究。

失眠人入睡貼士：

寧短莫長 寧深莫淺

榮潤國稱，失眠者多拖至別無他法才求助，料日後求助會繼續上升。他建議，失眠者「寧短莫長，寧深莫淺」，不應強求長時間入睡，先提高睡眠質素，再慢慢增加時數。他建議，一般應保持規律睡眠，早上盡可能外出接觸陽光，定期運動亦有助避免失眠。

明報記者

（新冠疫情）