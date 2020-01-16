480旅社申辦本地團 業界研吸學校家庭客

旅議會嘆吊命 導遊人數跌20%

徐王美倫昨日在now新聞台節目《大鳴大放》上表示，本港旅遊業界仍處於「冰封」、「吊命」狀態，導遊人數由新冠疫情前的2.3萬減至現時1.8萬，下跌20%，後勤人員疫前有1.6萬人，裁員超過60%，亦有不少從業員停薪留職和開工不足。

她指本地遊對業界有幫助，部分團每位團費只是98元或109元，除讓市民遊覽香港不同綠色景點，亦令導遊、領隊和巴士司機有工作，讓開工不足的員工「多工作兩天都是一個好的措施」，但現時本地遊參加者以長者為主，業界正研究擴大客源，包括設計適合學生的行程，以學校包團形式進行，亦希望招攬家庭客。

憂礙航空樞紐地位 籲撤航班熔斷

徐王美倫又稱，隨着新加坡等鄰近地區恢復航班升降，擔心本港航空樞紐地位會被削弱，認為需盡快後來居上，籲當局盡快取消航班熔斷機制，「熔斷機制的作用在這一刻不是很大，希望（取消）啦！」

她亦希望政府可將隔離措施放寬至例如3天，或改為家居隔離，並期望在通關前政府再推保就業計劃，除可協助業界人員，業界亦可利用人手與其他地區商討計劃。

（新冠疫情）