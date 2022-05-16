觀塘私房菜爆9宗 有人稱僅留10分鐘 張竹君：個案現升勢 社區或數百傳播鏈

9人皆上周一傍晚後到訪

袁國勇：共處數分鐘足感染

「御善私房菜」位於觀塘成業工業大廈，張竹君說，翻查「安心出行」紀錄，發現9宗感染個案均曾於上周一傍晚5時或之後到訪，大部分人於11至13日期間感到不適，接受快速抗原測試或核酸檢測。部分患者稱當日短時間逗留，購買凍肉及杏仁餅等，有個案更稱只逗留約10分鐘，至於詳細情况例如是否有人曾除口罩進食等，有待當局調查。但張竹君指Omicron傳播力高，若有個別患者傳染性高，即使戴口罩仍有可能感染，又或有環境因素，例如個別的人或曾用洗手間。

對於有患者報稱僅逗留短時間，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇稱，若該店空氣不流通，市民只要與患者共處數分鐘，已足以感染。呼吸系統科專科醫生梁子超亦指出，較大可能是有染疫者長期逗留店內，例如長期在場進食，其間會釋出病毒，可能導致附近環境帶有病毒，其餘個案到訪便有可能染疫。

星月樓增11宗 涉逾20張枱逾20家庭

早前的感染群組則繼續擴大，上環「星月樓群組」再多7名食客及4名職員染疫，群組累計52名患者，涉及逾20張餐桌、橫跨逾20個家庭。張竹君稱，職員曾一起用膳，可能因此出現傳播，至於當日食客分佈仍在了解中。西環邨昨再有兩宗個案，分別居於西苑臺及北苑臺，被問到星月樓與西環邨兩個群組之間關係，張指希望等候患者全基因分析結果再評估。紅磡「新旺會」桌球館群組再有1人染疫，累計有13宗個案。

本港昨新增259宗個案，港大醫學院院長梁卓偉日前指按數學模型推算，6月初可能有第六波疫情。被問及疫情風險，張竹君說，不希望發生新一波疫情，惟截至5月7日，港大數據的病毒即時有效繁殖率為0.8965，即1名患者可傳染約0.89人，仍處於穩定狀態，未及2月底時達「3」或「4」的高峰，但見到趨勢有上升迹象，又指按港大早前推算，本港或有200萬至300萬人未染疫，隨着社交距離措施放寬、市面人流增加，社區可能有數百條隱形傳播鏈，籲市民把握時間盡快接種疫苗。

袁：入院重症死亡數未升毋須恐慌

袁國勇強調，放寬社交距離限制會增加感染個案，需監察數字升幅，只要入院、重症及死亡人數未有上升便毋須恐慌。梁子超亦稱，部分地區過往較多人口未染疫，故仍有可能有局部爆發，但認為早前疫情回落，顯示易受感染者已大幅減少，料再出現大規模爆發機率微。

病人支援熱線 改周一至五朝九晚五

另外，醫管局公布，多一名82歲女病人離世。因應疫情轉趨緩和，醫管局今起調整新冠病人醫療查詢支援熱線及中醫諮詢熱線服務時間，兩者均改為周一至周五上午9時至下午5時服務，當局將留意疫情發展和市民需求調整服務。

（新冠疫情）