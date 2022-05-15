佩洛西譴責拘陳日君 中方：嚴重干涉內政

稱國安法消除異見 辱人權自由

佩洛西形容陳日君是「關鍵的良心之聲（critical voice of conscience）」，在天主教社群中是「敢言的民主捍衛者（outspoken champion of democracy）」。她稱有關逮捕是前年《港區國安法》生效後嚴厲鎮壓的行動，旨在消除香港所有異見，並利用這項法律摧毁本港新聞、集會和言論自由。她說雖然陳日君和另外3人獲准保釋，但被捕人面臨終身監禁的可能；又形容相關拘捕行動是對宗教自由、政治自由和人權的侮辱，必須譴責。

中國駐美使館發言人表示，美國國務院早前的聲明和佩洛西的表態，先後詆譭抹黑香港警方採取的正當執法行動，佩洛西亦無理指摘攻擊《港區國安法》和中方的治港政策。發言人稱612基金相關人員涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，性質惡劣，警方的行動體現有法必依，違法必究。發言人又稱，任何外部干預勢力的污衊抹黑，阻擋不了本港由亂轉治、由治及興的歷史大勢，美方的圖謀不會得逞，敦促美方認清形勢，切實尊重中國主權。本報向港府查詢，港府發言人着記者翻查上周四的聲明；該聲明稱執法行動按違法行為而採取，與被捕者職業或宗教背景無關。

另外，亞洲主教團協會主席貌波（Charles Bo）昨發聲明，深切關注本港人權狀况和宗教自由受威脅，呼籲世界各地天主教徒為香港祈禱，並敦促國際社會繼續關注局勢。

亞洲主教團協會：助被告辯護如何犯罪？

他說612基金為面臨訴訟的社運成員提供法律援助，在任何法治制度中，為被起訴的人支付法律費用是適當和公認的權利，反問幫助被告人作法律辯護怎樣構成犯罪。他表示，看到一座曾為自由燈塔的城市，如此徹底、迅速地走向一條更黑暗和高壓的道路，令人心碎。