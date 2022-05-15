記憶衰退影響情緒 有染疫童腦損難復原

父母差使購物「落街唔記得買乜」

關日華昨於商台《政經星期六》表示，部分染疫兒童腦部受損，導致記憶和認知能力衰退、難集中和失眠，有小孩被父母差使「落街買嘢可能唔記得咗買啲咩」；另有小孩本來喜歡讀書，卻忽然失興趣；亦有人計數「無咁叻」。他說腦部受損要「醫番好就比較困難」；文獻顯示即使出現長新冠，接種疫苗可加快康復。

至於兒童腦部受損與新冠病毒的關係，他向本報解釋，其一是Omicron變異病毒株攻擊中樞神經系統，最明顯為失味覺嗅覺；其二為兒童染疫後出現強烈免疫反應，引發細胞因子風暴，導致「兒童多系統發炎綜合症」，或影響腦組織。他說較嚴重個案出現精神問題，情緒和精神狀况受影響，需轉介精神科醫生及心理專家。

關日華提及，醫學界仍在了解確實成因，院方亦與腦科和兒科專家討論，包括以磁力共振評估病童腦部受損程度，冀找出治療方案，而目前只能透過兒童認知訓練作改善，並建議保持均衡飲食、多做運動和定時作息，有助腦部康復。他提醒家長，如發現子女染疫後記憶力衰退、學習能力減退和情緒改變，應盡早求醫。

30康復童「多系統發炎」 籲接種預防

關日華於節目稱，3月至今錄得逾30宗「兒童多系統發炎綜合症」，大部分沒接種新冠疫苗，其中一半需入深切治療部。他說患者在染疫康復後2至6周出現高燒、皮膚紅疹和眼紅等，更會影響心臟和肝臟等，醫管局計劃成立門診供長期覆診，並重申接種新冠疫苗是最佳預防。

就其他新冠後遺症，關說染疫者康復後逾12周仍現頭痛、失味覺嗅覺、咳嗽、氣促、關節肌肉痛楚，或經常感到疲倦，便有可能屬於「長新冠」。

醫管局總行政經理何婉霞昨於疫情記者會表示，會按康復者情况安排合適覆診和治療，並再次呼籲家長帶子女接種新冠疫苗。

（新冠疫情）