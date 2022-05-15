星月樓增至41宗 男女廁樣本陽性 病毒繁殖率升 梁卓偉憂6月初第六波

梁稱兩條件下推算可出錯

梁卓偉昨在論壇表示有兩個條件可令上述推算出錯，一是目前估計七成人口曾染疫，並對Omicron BA.2變種病毒免疫，如沒出現第六波，即現時低估染疫人口比例；二是若疫苗有效率（抗重症及死亡）高於本地及海外研究的評估，即本港將更貼近群體免疫。

本港昨增284宗個案，連續第8天維持200多宗水平。星月樓群組昨再揭11人染疫，累計41人，包括2名侍應。衛生防護中心昨公布，39名食客來自至少15個家庭，部分全家染疫，並更正只有3樓爆疫，5月7日晚該層29張枱至少17張出現個案，兩染疫侍應亦在該層工作。

涉3樓六成枱 有食客全家中招

星月樓逾40個環境樣本中，兩個分別來自女廁抽氣扇和男廁的樣本驗出陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示牽涉的枱「散得比較開」，遍及食肆角落、近洗手間，相信整個大廳受影響，加上陽性環境樣本並非在平時可接觸位置，料涉空氣傳播。

西環邨西苑臺昨增一宗個案，涉新增單位，與早前其他個案不同坐向，該大廈至今有23宗個案，共涉9個單位。星月樓其中一名染疫侍應住在西苑臺，周四（12日）圍封強檢發現，患者前一天始不適，兩名同住家人亦染疫，當中一人5月9日發病。張竹君說由於該侍應較遲發病，暫未能確認是否超級傳播者，抑或在住所或星月樓感染，需待基因分析。

紅磡桌球室多6宗 不排除早現傳播

同時，紅磡新旺會桌球館爆疫源頭仍未明，昨再增6宗個案，包括4名顧客和2名職員，累計12人染疫。其中一名職員負責準備食物及飲料，在5月9日、即出現爆發當晚沒上班，同日感不適往急症室求醫，當時檢測呈陽性、Ct值17；另一職員則在水吧工作，5月9日咳嗽，兩日後檢測陽性。顧客方面，4人均於爆疫當晚到訪，其中一人玩飛鏢，其餘3人活動待查。

被問爆疫當晚沒上班職員的感染途徑，張竹君說，群組有其他人同於5月9日不適，暫難評估誰先發病，又稱個別患者「去得好密」，部分人5月4至6日都有到訪，不排除該處早前已現傳播，至5月9日爆發，防護中心目前未能鎖定源頭，需待病毒基因分析結果，或調查有否更早到訪個案。

至於近期爆發群組患者病情，張竹君說暫沒出現嚴重個案，相信與進入食肆和娛樂場所須打至少兩針有關，另稱西苑臺有10名患者未曾打針，主要涉長者，重申市民即使足不出戶亦有可能感染，呼籲盡快接種。

梁子超倡食肆員工每日一檢

對於星月樓是否出現超級傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇向本報表示要先調查食肆氣流等，重申日後放寬社交距離措施可參考住院數字，稱最具代表性，以無病徵感染數目看疫情走勢不可靠。呼吸系統專科醫生梁子超則說，食客逗留食肆時間較員工短，料染疫侍應傳播風險較高，建議高危場所如食肆的員工應由每3日一次快速測試，改為每日一檢，待放寬措施一段時間後，又無大爆發再減密度。

明報記者

（新冠疫情）

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