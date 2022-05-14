40萬長者未打一針 徐樂堅倡康復者打針不應等半年

強調未打齊針風險高 倡康復後一個月打針

據政府新冠疫苗網站，截至昨晚8時，60歲或以上長者首針新冠疫苗接種率為81.3%，約39.6萬名長者尚未打第一針。徐樂堅昨於疫情記者會說，本月底將實施疫苗通第三階段，近日防護中心收到不少市民查詢，包括染疫後應何時打針等。對於第五波高峰期感染後沒呈報的個案，徐說防護中心轄下科學委員會建議可於康復後1個月打針，又提到康復者二維碼有效期雖為6個月，但不宜待屆滿才安排接種下一劑。

社交距離措施下周四（19日）再放寬，徐樂堅重申，接種新冠疫苗有效預防重症和死亡，稱社交距離放寬，總有群體聚集的時候，「如果你未打疫苗，或者未打足相關疫苗的話，對你自己風險……即感染後患上重症死亡風險一定是高的」。

另外，當局建議市民打第二劑疫苗後3個月後才可打第三針，而第三階段疫苗通行證將於本月31日實施，進入食肆及戲院等處所必須打足三針，部分未能在本月31日前打第三針的巿民感到無所適從。

譚小姐年過八旬的父親在第五波疫情下長期在家，致身體機能退化，故家人冀趁他下月生日外出用膳慶祝。譚父今年3月初接種第二劑新冠疫苗，譚小姐上網查資料後，以為本月31日必須接種第三劑才可外出用膳，故近日上網替他預約接種第三劑，惟系統顯示他未夠期接種而不能預約，其後才得悉疫苗通有半年豁免期。

葉劉：疫苗政策複雜 市民無所適從

新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，本港疫苗政策十分複雜，市民無所適從，有關個案反映政府新聞處作為公關顧問起不了作用。不過她又說，疫苗宣傳牽涉專業醫學知識，相信由衛生部門決定，亦不應怪責新聞處。

呼吸系統專科醫生梁子超形容，市民為符合疫苗通而打針是「制度下扭曲的問題」，建議毋須急於第二劑後3個月打第三劑，可自行平衡副作用和保護力。

（新冠疫情）