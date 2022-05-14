帶舊照探認障母 盼毋忘最親的人

Janet是家中獨女，現年80歲的母親行動不便、患認知障礙症和柏金遜症，4年前住院舍。疫情前，Janet會隔日帶小食或湯水探望，每次均要求媽媽背電話號碼、地址、那時她仍懂得寫自己的名字，也能認出女兒。

父同患認障 曾數次院舍門罅「探」妻

Janet的父親已85歲，近年亦患認知障礙症，為免染疫，現要減少外出，一家三口只可趁母親每年一度覆診時相聚。曾有幾次，Janet的父親在院舍門外罅隙「探望」母親，短聚數分鐘。

去年底其母由甲一級院舍轉至社署營運的院舍，不久後便爆發疫情。Janet說過往在舊院舍，她仍可「伸個頭」入院舍大叫媽媽的名字，與媽媽打招呼。惟疫情嚴峻，長者在新院舍不能出大廳，她無法與媽媽打招呼。院舍又規定外來食品不可帶入內，Janet不能再煲湯給媽媽，她擔心母親會誤以為家人遺棄她，甚至忘記親人。過去4個月，院舍沒法安排視像探訪，Janet只可致電院舍職員，詢問母親近况。

做足政策要求 「但似乞求探訪」

直到母親節，Janet終可再送湯水給媽媽，並獲安排首次視像探訪，談了20至25分鐘，媽媽說得出她與父親的名字，但不知道母親「知唔知同佢講緊電話嘅其實係我」。Janet母親所住安老院舍規定，家人只可每周探訪一次，每次20分鐘，「我們已做到政策要求，但就好似要乞求探訪」，惟Janet對終可與母親再見而感動，準備帶同舊照探訪，盼媽媽能記得最親近的人。

明報記者 陳萃屏

（新冠疫情）