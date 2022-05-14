疫下久別 女兒頭白 住院舍認障母認不出 染回黑髮探媽媽：記得我嗎？

明報記者 陳柔雅

社署上周五宣布將有限度放寬院舍探訪，探訪者及院友均須已打兩針，雖未趕及母親節，60歲的李女士甫收到院舍短訊通知便立即報名預約。昨晨雖有一場暴雨，李女士下班時特地買了母親愛吃的燒肉、雞及紅豆沙，趕到耀耆頤養院暨日間中心探望，先在門外即場做快速抗原測試，呈陰性結果便入院舍消毒及量體溫。

再見女兒說不出名字 眼神露笑意

「記唔記得我呀？」穿上保護衣的李小姐走入房間，已屆90歲的曾嬌坐在大班椅上，雖說不出女兒名字，眼神卻露出笑意。對上一次相見已是今年3月，母親因腳腫緊急入院，李女士才能到醫院匆匆見她一面。

「食得多唔多嘢呀？腳有無腫呀？」兩人閒話家常，曾嬌一度指着手腳喊痛，當女兒用藥膏為她揉搓雙手，她笑說：「哎呀，唔好咁大力」。

李家七兄弟姊妹，李女士排第三，由於只限一人探訪，她唯有致電兄弟姊妹，讓他們輪流與母親視像見面。過去兩年，院舍收緊探訪期間，社工曾安排視像見面，但李女士當時已白頭，母親隔着熒幕認不出她。她前日遂特意自行染回黑髮，希望母親認得她。

兒時家境清貧，李女士說母親在地盤辛勞工作，捱苦養活子女，沒料晚年入住院舍卻遇上世紀疫情。李父多年前患癌離開，她答應父親會好好照顧母親，遂搬到母親家附近，以便照料。後來李女士患癌，母親遂入住院舍。

「好驚有日媽咪隨時走」 倍加珍惜相見

過往李女士時常到院舍陪伴母親吃飯，疫情來襲打亂了生活，兩年以來疫情反覆，李女士常掛念母親，「好驚有日媽咪隨時走，我都不知點算」，第五波多間院舍爆疫，更使她擔驚受怕，幸好已接種疫苗的母親沒感染。

如今李女士加倍珍惜看到母親的時光，唯盼她身體健康，希望早日疫情退去，能一起外出吃一頓飯。緊握彼此的手、輕撫頭髮，一切在疫情下變得不再容易，當她把頭靠母親時，彼此都笑彎了眼。

耀耆頤養院暨日間中心的註冊社工朱凱怡表示，現時每次只准一名家人探訪院友半小時，每月可探訪兩次，有4名家人昨率先探訪院友，近期家人報名反應非常踴躍，未來一周已額滿。

（新冠疫情）