西環邨圍封揭22宗 防護中心料已反映實况

前日下午起圍封的西環邨昨早解封，1680人接受檢測後，發現22宗陽性個案，陽性比例約1.3%。翻查資料，過去一周另7次圍封，不計不確定個案，除了一次找不到陽性個案，其餘陽性比例約為0.1%至1%。

圍封西環邨發現的22宗個案有16宗住西苑臺，該廈日前已有5宗個案，染疫者的一名家人昨證實染疫，連同圍封行動找到的個案，西苑臺共有22宗個案。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，污水病毒量與病人數目和病人排出的病毒量有關，若病人在發病初段、病毒量高，污水找到的病毒量也會較多。他說，西環邨的污水病毒量約600萬copies/L，而3月時在不同大廈的污水驗出400萬至500萬copies/L病毒量，在大廈內會找到數十至100宗個案，他認為圍封西環邨找到20多宗個案，應已反映邨內真實情况。

被指惹恐慌 港大醫學院：師生常到醫院政府同意刊

此外，港大醫學院前日在facebook公布，堅尼地城或爆發大群組，強烈建議師生避免到該區用膳。醫學院昨表示，有報道稱醫學院做法引起地區恐慌，發言人深表遺憾，強調因區內污水病毒載量比最近的平均數值高逾100至1000倍，前日通知政府並獲同意後才發內部緊急呼籲。發言人稱，醫學院大部分師生每天都可能出入醫院等，發放內部信息是負責任做法。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，相信發信息的同事是想叫同事和學生小心，但承認做法可商榷。他又說，堅尼地城居民若已打齊針，到食肆用膳沒問題，但未打針者不應去。

（新冠疫情）