星月樓30人染疫 半月第四群組 稱已建屏障毋須驚慌 袁國勇：少死亡住院可續鬆綁

母親節前夕涉逾10枱 250人強檢

過去兩周每日新增個案維持約300宗水平，繼牡丹金閣、西環邨、新旺會桌球館後，2020年底曾爆疫的上環星月樓本月7日6至11時晚市再爆疫，至昨日揭29名食客和一名職員染疫，介乎8至117歲，料涉逾10枱，大部分染疫客坐3樓，一名染疫食客疑坐2樓，該食肆同時段有逾200名食客及50名職員，要強制檢測。

上波亦爆 經理：機電署稱無關環境

星月樓經理回覆查詢稱，內設17部空氣清新機，運作符合要求，機電署職員昨到酒樓評估，經理引述機電署稱爆疫與環境無關。

放寬措施後接連出現群組，袁國勇向本報稱，食肆或大廈現群組不用驚慌，最重要是盡快打齊針。他說，從醫管局員工染疫比例及大學數學模型估算，本港約四成人曾染疫，即約300萬人，而現有15%人口未打兩針，若當中約四成已染疫，本港或有91%至95%人口因打針或曾染疫，即使感染也不會變重症，除非另一種可逃避現有免疫力的高度傳播變種病毒進入本港，否則再現有如第五波爆發的風險很低。

袁：夏天好時機 低度傳播增免疫

袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》說，新冠病毒不能根除（eradication），若要消除（elimination）也會影響經濟等，行不通，應改為控疫（control），「只要能將疫症數目（維持在）低水平，不會令醫療系統癱瘓，死亡、重症人數減到最低、傷害最小就可以，香港正進入這個狀態，我不想爭拗，有些字眼我不想用」。

袁國勇又說，現時每日陽性個案數字不可靠，應看每日死亡、入ICU及住院人數等，若沒上升，可繼續放寬社交距離措施和邊境措施。他又說，若病毒在人口中有低度傳播，可增上呼吸道天然免疫（natural boosting），而夏天是好時機，若人口中血清中和抗體水平不是跌得太低，就不用擔心，但隨着時間，抗體會下跌，預計到今年11月，市民或要打第四、五針，尤其長者、長期病患等高危者。

防護中心料持續二三百宗

徐樂堅昨在疫情記者會稱，社區仍有傳播鏈，相信每日200、300宗的情况會維持一段時間，第五波期間不少人曾染疫，加上疫苗接種率提升，有「混合免疫」，即使爆發或不會太大。

稱剛回落 仍盼遏傳播

近日多個場所爆疫，染疫者要符合疫苗通行證要求才能入場，除非獲豁免，理論上應已打兩針或曾染疫，當局暫沒發現有重症或死亡。被問是否只要打齊針，就可讓人口間有低度傳播、增天然免疫，徐樂堅說，疫情剛從高位回落至每日200、300宗水平，仍盼盡量壓低社區傳播，故會調查群組爆發和採取控制行動，至於到夏天時要如何處理，會和專家討論，「如果要成為風土病，防控策略可能有些不同，可能有低情况的社區傳播，而不特別影響住院、嚴重個案，社區上的處理會不同，按新冠病毒的情况，有可能夏天是好時機，按（袁國勇）教授所認為的，因為（病毒）活躍程度會低些，但到夏天時，我們的處理方案是怎樣，要逐步逐步做」。

徐樂堅又說，每日都監察醫院急症室輪候、到急症室求醫的染疫人數，以及住院、重症和入ICU人數等。

明報記者

（新冠疫情）

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