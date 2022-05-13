學者：拘陳日君促全球主教團結 京得不償失

外媒批梵蒂岡回應軟弱

梵蒂岡國務卿上月曾向天主教通訊社表示，希望微調中梵協議部分細節，教宗方濟各同月則呼籲學生以明朝到中國傳教的利瑪竇為榜樣，學習溝通及教育他人。前港督彭定康昨質疑，陳日君被捕事件，可能成為中梵協議的「催命符」。《華爾街日報》在社評批評梵蒂岡回應軟弱，認為應該放棄協議。

盧龍光說，陳日君被捕本身或非針對宗教，而是北京已下決心全面管治、要封殺本地民主派，但不知是否因另一612基金信託人許寶強於機場被捕，逼到當局出手拘捕陳日君。他形容，教宗在壓力下被迫回應事件，而全球六七百名樞機主教中，本身未必人人同意陳日君走得太前，但「都要站出來，同你show solidarity（顯示團結）」。他相信事件不會影響中梵協議的結果，因羅馬教廷改變過去策略，只能道德及政治上談判，避免官方及地下教會分裂，但在主教任命協議時，難免會討論到陳日君的個案，形容北京變相送籌碼給對方。

（港區國安法）