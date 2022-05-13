港教區：極度關注陳日君安全 盼警處理符公義

政府：行動無關涉案人職業宗教

港府發言人昨表示，執法部門根據證據、嚴格依照法律及涉案人行為採取行動，「完全與被捕人士的職業或宗教背景無關」，又稱危害國家安全行為和活動可造成非常嚴重的後果，「必須採取措施防範和制止，確保危害國家安全的人士須面對法律後果」。

陳日君被捕引起國際迴響，美國國務院強烈譴責事件，英國亦說拘捕不能接受，歐盟外長博雷利（Josep Borrell）、加拿大外長喬美蘭（Melanie Joly）、澳洲外交部等關注事件。台灣有民間團體昨發起集會抗議612基金多名信託人被捕，有神父及牧師參與。

美國務院譴責拘捕 歐盟關注

外交部：反對詆譭港法治

在北京，外交部發言人趙立堅強調任何組織和個人都不能凌駕於法律之上，並說強調堅決反對任何詆譭香港法治、干預香港事務的行徑。中國外交部駐港特派員公署發言人昨在網頁稱堅決反對外部勢力干預。

美國國務院、白宮及國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）分別回應事件。其中，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）強烈譴責事件，形容拘捕反映香港當局會用盡方法打壓異己及削弱人權及自由，而612基金信託人許寶強在機場被捕，也反映香港當局有一份禁止出境的名單。

英國下議院昨急切質詢陳日君等被捕事件，外交國務大臣祁湛明（James Cleverly）回應說事件不能接受。對於國會議員要求仿效美國、制裁現任及候任特首林鄭月娥及李家超等，他說聽到意見，但不會公開評論未來行動。

管浩鳴稱政治宗教應分開

全國政協副主席梁振英昨在facebook說，應令西方國家驚訝的，「不是主教被捕，而是主教竟然涉嫌犯法」。立法會議員、香港聖公會教省前秘書長管浩鳴昨稱認識陳日君多年，希望對方平安無事，「知道他不是壞心腸的人，我會繼續為他祈禱」；他稱案件涉及有關基金過去的使用，認為應分開政治和宗教。保安局前局長、立法會議員黎棟國本身為天主教徒，他稱很尊重和尊敬陳日君，但認為對方被捕與宗教自由屬兩回事。

（港區國安法）