國安法後 大額捐款多「無名氏」

《蘋果》3筆捐款共134萬

根據基金網頁，截至去年7月底，已直接支援逾2.3萬人次，總收入2.59億元；總支出2.55億元，其中2.34億元直接支援受助人。基金財務及工作簡報有披露10萬元以上大額捐款詳情，其中《蘋果日報》及《蘋果日報》（自由之夏）2019年7月及10月共捐逾134萬元。於美國註冊的黄色蒲公英基金會2020年6月曾捐約52.6萬元。

港區國安法去年7月實施後，大額捐款多顯示為「無名氏」，最大一筆達100萬元。去年7月《致自由─香港抗爭一年紀實》捐出約10.6萬元，山道出版社創辦人楊子俊接受查詢表示，當時以《致自由─香港抗爭一年紀實》編委會名義捐款，捐款來自該書收益，自己以個人名義參與製作，其出版社負責發行。他留意到基金信託人被指稱勾結外國勢力，也擔心編委會或出版社會有法律風險或被調查，但強調出版書本工作合法，有清晰銷售紀錄，暫未收到執法部門聯絡或調查。

曾定期透過銀行月捐予612人道支援基金的陳小姐（化名）表示，去年基金宣布有序停運時，因擔心法律風險，已停捐款，認為警方已掌握捐款者資料，擔心會被捕。曾透過銀行捐款的小肥（化名）表示，捐款只為支援被捕人打官司，無犯罪意圖，「點解要驚？」若警方要亂扣帽子，非他能控制。

法律界：捐款人不知用途 料不犯法

被問捐款者會否有違反國安法風險，律師會前會長熊運信認為，「唔覺得會發生」，因警方必須證明捐款者事前知道捐款會被用作非法用途。資深大律師湯家驊表示，若市民只是捐錢，不知捐款真正用途或目的，相信不會干犯國安法，但若知道捐款真正用途或目的，例如用作倡議制裁，則可能違法。他重申捐款資助他人打官司，本身不構成危害國安。

（港區國安法）