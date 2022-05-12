陳多偉囚3月 官斥警總外「挑戰司法機構」 另裁控方須向辯方披露部分文件

指控支聯屬哪國代理人 至今未明

5名被告為鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光。同案被告、上月刑滿出獄的梁昨日亦有到庭旁聽。不認罪的3名被告則排期於7月13至19日審訊。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉判刑時表示，被告陳多偉聯同其他幹事故意地不遵從指示，更到警總門外公開聲明，明顯在挑戰執法機構，其行為延誤執法部門防止及調查涉及國家安全的事情，影響公眾利益，「相當嚴重」，考慮他在訂審期前認罪，給予全數三分之一認罪扣減。

辯方爭議控方至今未披露在其指控中支聯會屬哪個國家的「外國代理人」，控方申請公眾利益豁免權（Public Interest Immunity，PII）拒絕披露。羅官昨裁定控方須向辯方披露四大類文件，其中涉及搜查令及交出令的文件，須隱去申請警員、除本案被告外的人士身分。

餘下兩類為調查報告及某份文件的附件，據悉為警方向保安局申請發出涉案通知書的文件，須隱去正被調查的人及公司身分、任何或能識別上述身分的行為及活動等。

【案件編號：WKCC 3633/21】

（港區國安法）