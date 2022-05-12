鄧炳強：國際形勢劇變 23條立法諮詢料下屆處理

譚耀宗：23條非李優先項目

譚耀宗稱23條立法是憲制責任，始終要做，但現已有《港區國安法》及其他刑事罪行法例可以針對危害國安行為，故立法「不是太急」的項目。他稱李家超在政綱已列出工作優次，先是組成管治團隊，提升公務員及政府效能，亦要訂出上任後3個月的「關鍵績效指標（KPI）」，處理房屋等問題，明言23條立法非迫切項目。

選委會界別議員陳紹雄昨提出口頭質詢，問23條立法最新進展，鄧炳強回應稱，受新一波新冠疫情影響，政府自今年初把盡快穩控疫情作為壓倒一切的任務，對23條立法工作有影響。鄧續稱，制定立法建議的工作不輕易，性質複雜，涉及處理不同範疇的危害國安的行為和活動，加上「國際形勢的急劇變化」，而部分現有法律如《官方機密條例》及《社團條例》需有相當改動，才能應對當前的國家安全風險。他稱立法建議需具足夠前瞻性，以應對將來可能出現的風險。

鄧炳強強調，當局會秉持公開透明原則，積極向市民及持份者解釋特區在23條立法的憲制責任等，並以開放態度聆聽市民及持份者意見。陳紹雄追問當局，有否預計立法諮詢展開後如何應對抹黑言論，鄧回應，當局已預計屆時有來自外國勢力及其在港代理人，以及外國媒體等的抹黑言論，當局會主動迅速澄清。

工聯會鄧家彪關注，23條立法未完成前，當局有否信心維持國家安全及社會穩定，鄧炳強回應，目前除《港區國安法》外，《刑事罪行條例》、《社團條例》等都有相應條例，形容目前條例雖未完美，但不代表沒規管。

重申不傾向「白紙草案」諮詢

鄧炳強其後見記者，問到在他任期內是否未能提交立法建議時，他未直接回應，稱會全力做。至於《官方機密條例》及《社團條例》等是否需同時修改，鄧稱，23條的7個罪類中，部分已有現成法例涵蓋，當局正研究需更改相關法例還是需重新訂立新的條文。他又重申，當局不傾向用「白紙草案」（沒有既定立場，以擬稿形式諮詢）形式諮詢，因缺點是要詳列內文，以致日後有「導向性」，認為諮詢階段應廣納意見，再交由專業法律人員草擬條例。

保安局前局長、立法會議員黎棟國認為，23條立法需有前瞻性，按現時的國際形勢變化，港府需進一步考慮有關立法的做法，若需延遲提出立法建議亦是合理和適當，不認為與政府換屆或回歸25年有關。

另外，被問會否留任下屆政府或升任政務司長，鄧炳強回應稱，他從來不會想將來做什麼，只想如何貢獻社會，他會集中做好現時保安局的工作。

（港區國安法）