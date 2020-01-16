涉勾結外國 612基金4人保釋 90歲陳日君、學者許寶強首被捕 警正查捐款人資料

教廷稱密切留意

梵蒂岡教廷昨發聲明回應稱，教廷得悉並關注陳日君被捕，並密切留意事態發展。

警方昨表示，國安處前日及昨日拘捕兩男兩女，介乎45至90歲，均為612基金信託人，涉干犯串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪，拘捕行動繼續，被捕人將獲准保釋候查。警方又稱，按國安法第43條及實施細則附表二，向被捕人發出由裁判官簽發的通知書，要求他們向警方交出旅行證件，另向法庭申請傳票控告4人及一名37歲男子沒遵循《社團條例》要求，為612基金註冊。據了解，上述37歲男子為基金秘書施城威。

受助者難過 稱警應交代理據

2019年反修例運動期間成立的612人道支援基金，透過眾籌為運動被捕人及傷者提供法律及醫療援助，曾被官媒批評為「撐暴基金」。曾受助於基金、不願具名的X先生向本報表示，對信託人被捕感難過，認為基金幫助了很多人，警方應交代拘捕理據。新思維昨發聲明表示，警方在不影響查案情况下應公布更多消息，讓公眾了解，釋除疑慮；又指勾結外國勢力罪定義模糊不清，只有知道更多資料，公眾才能了解這罪所指向的是什麼行為。

許原往任訪問學者 機場被捕

據了解，基金信託人之一、去年9月失去嶺大教席的嶺大文化研究系前客席副教授許寶強，前日原定準備離港赴外地擔任大學訪問學者，在機場出境時被捕。許寶強是著名文化研究學者，常高調評論時政，曾表態支持佔領運動，當年罷教並到金鐘佔領區設流動課室。

消息稱，國安處昨先後拘捕3名信託人陳日君（90歲）、何韻詩（45歲）及吳靄儀（74歲）。同為「立場新聞」前董事的何韻詩及吳靄儀去年底被國安處以涉串謀發布煽動刊物拘捕，事後獲保釋。何韻詩助理昨向本報證實何被捕，但未有進一步資料交代。餘下一名信託人何秀蘭因3宗遊行集結案正在服刑，預料稍後亦會被捕。

吳靄儀及許寶強今凌晨分別離開灣仔及葵涌警署；何韻詩昨深夜離開西區警署，她雙手合十，未有發言。何前日剛度過45歲生日，在社交平台分享照片留言稱「慶幸都仲無穿無爛行得走得」。

消息：周守仁稱大家需時「回應」

陳日君2002年起擔任天主教香港教區主教，至2009年退休，過往屢高調支持香港民主運動（見另稿），他昨晚11時許離開柴灣警署時沒發言。本報昨致電天主教香港教區查詢，截稿前沒回覆。

天主教香港教區輔理主教夏志誠昨晚在facebook上載一張陳日君在海灘面露笑容的照片；另有天主教徒透露，天主教香港教區主教周守仁昨晚在facebook表示「『反應』往往會造成傷害，大家需要時間和空間作出『回應』」，但沒說明是回應何事。

612基金去年8月18日宣布，因提供資金託管及收支服務的真普選聯盟有限公司短期內停運，基金決定有秩序地停運，當日起停收新個案，10月底解散基金秘書處。國安處同年9月要求基金信託人在限期前內交出捐款者等資料，又表明正就基金涉違港區國安法及其他法例展開調查。

明報記者

（港區國安法）

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