224迷你倉遭票控 八成案件檢控未完成

兩間迷你倉公司分別於2018及19年提出司法覆核挑戰消防處規定，原訟庭拒絕受理。其中一間由陳啟豪任主席的儲存易迷你倉集團全資擁有，該公司提上訴，亦剛於上月遭駁回。上訴庭判辭中，確立消防處可憑迷你倉大火特殊經驗，制定防火安全標準。

消防處表示，現有兩宗與迷你倉相關司法覆核申請未完成司法程序。該處向224間未遵從通知書的營運者提出檢控，當中49宗完成執法及檢控，截至3月31日，餘下未完成檢控案件均以等候司法覆核結果為由，申請押後審訊。消防處回覆未有說明224間迷你倉與個案宗數是否相同，若以每間迷你倉涉及一宗案，即約有175宗案未完成檢控程序，佔總數約78%。

本報翻查司法機構網頁，發現其中41宗未完成檢控案件的被告，正是經營時昌迷你倉的時昌物流有限公司，不同分店所涉控罪包括無提供足夠窗口、無安裝花灑頭等。

陳啟豪表示，未決定會否上訴至終審法院，已交律師處理。他說業界願配合消防處要求，惟部分規定會削減倉庫面積，令業界進退兩難，例如每50平方米儲存面積須預留至少2.4米走火通道，大幅減少盈利空間，變相僅餘不足30％面積，其餘是走廊，「三成面積只夠交租，根本無錢賺」。

業界：家居雜物危險性低 盼放寬規定

若迷你倉走廊不足2.4米闊，處方現接納俗稱「鞋盒設計」的替代方案，即以耐火物料砌成圍封的倉庫，倉內設熱力偵測器等。陳稱，每個鞋盒倉索價一至兩萬元，每間分店約需額外100萬元裝修，「我們並非不肯做，問題是這樣處境下，做了就會破產」。他說外界容易「妖魔化」迷你倉，但儲存的大多是家居雜物，危險性低，望與處方商討放寬規定。他說商會推出「S.A.F.E.迷你倉認證計劃」，安排營運商接受專業安全評估，冀業界自律守規，認為政府毋須引入發牌制。