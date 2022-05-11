檢控共罰款79萬 議員：欠阻嚇力

截至上月30日最新數字，營運中的目標迷你倉共705間，當中約370間沒有常見火警危險。消防處稱，自2016年6月至今年3月底巡查迷你倉近1.7萬次，累計約1000間發現約3200項常見火警危險，包括貯存間隔布局安全隱患，窗口、消防喉轆阻塞等，近400間完成或正進行改善工程，另有部分已結業或搬遷，處方檢控約220間未有遵從通知書糾正的迷你倉，49宗被定罪，其中5間再違反火警危險令被定罪，所有迷你倉檢控共涉罰款約79萬元。

稱有迷你倉轉「黑倉」避監管

陳克勤稱，迷你倉在香港狹窄環境下很有市場，若違例只罰錢且款額少，營運者或會將罰款計進成本。他提到有迷你倉轉做「黑倉」，即不公開承認經營，只透過傳單招徠以避監管，安全風險更大。至於業界自行制定約章，他建議政府可觀察成效，若不見自律且執法也無法改善，就要考慮引入發牌制度。

地政署：240涉違地契 203已「釘契」

屋宇署亦會根據《建築物條例》，就迷你倉內逃生途徑、耐火結構等違規發出法定命令，要求糾正。自2016年至今年3月底，該署共巡查約1200間迷你倉，向逾900間就違規發出法定命令，當中約500間已遵從。另對20間未有遵從的迷你倉提出檢控，18宗被定罪，共罰款約54萬元。地政總署稱，由2016年至今年1月，就240宗涉及迷你倉違反地契條款個案發出警告信要求糾正，203宗未於限期內糾正，已遭署方「釘契」。