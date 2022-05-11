6迷你倉未遵令除危險續營運 收危險令逾4年 時昌：研覆核上訴 若糾正「很不利」

明報記者 鄭凱文 余卓祈

消防6年發近千通知書 49宗定罪

消防處自2016年6月起對全港目標迷你倉採取執法行動，巡查迷你倉時若發現有常見火警風險，會向擁有人或營運者等發出「消除火警危險通知書」，規定在指定期限內消除火警危險，如不遵從即屬犯法，若被定罪時仍未消除風險，法庭可發出火警危險令（下稱危險令）要求糾正，在無合理辯解下明知而違反危險令，會再次觸犯法例。

根據消防處資料，截至上月30日仍有6間迷你倉在法庭發出危險令後，仍在營運而相關的火警危險尚未消除，涉及的危險令發出日期由2018年5月至今年2月，其中位於荃灣半山街和灰窰角街的兩間時昌分店最早於2018年5月被發出危險令，但至今仍未消除相關火警危險（見表）。

走廊不足2.4米闊 貯存物堆至天花板

本報記者上月底到上述兩間時昌分店觀察，發現兩店內大部分貯存倉之間的走廊均不足2.4米闊，而迷你倉設計沒有封頂，有貯存物堆至天花板。根據消防處規定，每50平方米的貯存面積，每行迷你倉距離須至小2.4米，貯存間隔頂部或貯存物與天花板之間的距離須不小於1米。時昌迷你倉負責人時景恒接受本報查詢時表示，由於業界提出司法覆核，雖被法庭駁回，但目前仍考慮是否上訴，「如果上訴成功的話，我們現在拆除了，對我們是非常不利」。

「富家倉」有窗鑲鐵框 東主兒子：父病重未能處理

位於香港仔大道的「富家倉」，同樣在消防處網頁上被點名，危險令於2020年發出，記者本月初到場觀察並參考門外平面圖，發現富家倉其中一邊連續有41格貯存倉，總長度超過每行20米；另外，除男女廁和後樓梯窗戶，其他窗戶均設於每格倉內，有窗戶鑲鐵框，倉內走廊亦少於2.4米闊。根據規定，每行貯存倉長度不得超過20米，而「不被阻擋的可打碎窗口」，包括「救援窗口」，總面積應不小於迷你倉總樓面面積的十六分之一。

富家倉東主的兒子盧先生向本報表示，其父原打算糾正消防問題，並已着人畫好圖則改建，但父親於2019年7月意外病重至今，一直未能處理消防安全問題。盧稱自己身在海外難以處理，正幫助父親結束公司，但稱不少客人不肯就遷出貨物一事回覆，處理上非常困難，冀未來數月能「清場」。

消防：4間進入司法程序 兩間跟進中

至於餘下3間迷你倉，其中儲存易迷你倉集團創辦人陳啟豪表示，接到危險令的柴灣安業街分店屬「舊倉」，對於每50平方米的貯存空間，正在糾正走廊要有2.4米闊的要求，「做緊工程，改緊㗎啦！」位於土瓜灣道的綠色儲存倉回覆稱，已完成改善工程，糾正指示牌不足的問題；位於元朗喜業街的城市倉則表示，就2.4米分隔距離要求和「救援窗口」的配備已安排改善工程，有定期向消防處匯報進度。

根據《消防規例》，任何人在無合理辯解情况下明知而違反火警危險令，沒有於指明限期內消除有關的火警危險，即屬犯罪；一經定罪，可罰款20萬元，並可就該罪行持續每日罰款兩萬元。消防處表示，有4間火警危險令仍生效的迷你倉已進入司法程序，至於另外兩間，處方正按既定機制跟進「火警危險令」的執行進度。