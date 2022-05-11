監測儀未啟 紙皮充指揮板 入口指揮官離港 有疑團未解

證供顯示，張耀升當日被發現時，其衛士儀器不在啟動狀態，相信未曾發出警報呼救；涉事入口指揮官霍永鴻疑以紙皮潦草記下資料，沒有記錄張離開火場的時間。

裁判官昨在裁決中提及此事，表示若霍永鴻真的以紙皮做記錄，而非使用正式的入口指揮板，做法相當奇怪。裁判官又說，當時不同隊伍由各自的入口指揮官帶領，「掌握入火場者生死資料的指揮官，明顯各有各做」，法庭難以明白。不過，由於霍已離港，未能出庭說清事件。據悉，霍事後錄取的口供，被指與其他消防員供辭有分歧，家屬一方曾要求傳召他出庭。

救火策略三日兩改 官無定論

此外，證供指出消防處於起火首日實行「進攻式」救火和爆破倉庫，張耀升遇事後，改以「防禦式」在外圍射水；至起火第三日改回進攻式，許志傑被派入火場爆破。多名消防員供稱，防禦式救火無法接觸火源，轉守為攻可加快滅火，惟有專家證人批評進攻式追逐火源相當危險。不過，裁判官就救火策略上無作任何明確定論。

庭上另一焦點是火場出入口設置的鼓風機有否加劇火勢，多名證人各執一詞。裁判官昨表明，鼓風機的有效工作距離為6米，考慮涉事火場面積大，風向不容易吹入更危險之處；而且迷你倉以傳熱能力高的金屬板為間隔，複雜的格局和結構亦對滅火造成困難。