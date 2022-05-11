官讚擔當不退縮 盼家屬引以為傲

張耀升請纓入火場 「反映消防員精神」

裁判官總結證供時稱，張耀升當日得知火場需要人手，明知情况惡劣，主動請纓入火場，「反映消防員的英勇精神，不是去逃避或者『吞pop』（偷懶）」。裁判官亦讚揚許志傑在同袍無法爆破倉門時主動協助，從無退縮，突顯消防員勇於承擔的精神。

事隔約6年的悲劇，昨日的裁決結果塵埃落定。裁判官說，家屬的傷口或癒合不久，卻被研訊勾起傷心事，寄語他們走出傷痛。裁判官提到，許志傑在火場的表現有擔當，希望旁聽的家屬引以為傲。

死因庭在聆訊中曾傳召多名消防員作供，流露出深厚的兄弟情。例如拍檔尹建偉與張耀升失散之後，張曾叫喊「Ray啊」（尹的英文名）或「喂啊」，不料再次走失。尹在庭上哭訴，曾經有意折返火場尋人，「但我考慮過，自己未必做到呢件事」，在慌亂下打消念頭。

英文名Thomas的張耀升被稱為「Thomas sir」，就讀港島名校聖保羅書院及香港大學，並為偉倫堂宿生，熱愛運動。他離世後遺下妻子及當時4個月大的兒子，其妻在聆訊時沒有在家屬席露面。

許志傑妻常旁聽 聞官讚語抽泣

許志傑遇事後，其上司邱曉生曾堅持「搵同事一齊走」，只是火場高溫難耐，終未能如願。拍檔徐建文形容許富責任心和充滿經驗，相信許會帶同袍脫險。

人稱「傑仔」的許志傑洋名Samuel，事發前剛升任消防隊目不久。他出發前在facebook發帖稱「終於到我出發啦！等我帶隊打爆佢，就睇下你有幾惡。大家放心，我會帶各兄弟齊齊整整返局的」，詎料誓言變遺言，遺下妻子及當時7歲的兒子。在橫跨近8個月的死因研訊，許妻大部分日子都到庭旁聽，裁判官昨向她表示深切慰問，祝其兒子快高長大。