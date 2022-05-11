迷你倉火兩消防裁死於不幸英勇殉職 死因官批消防指揮不佳沒跟指引

本案不設陪審團，除了事主張耀升（終年30歲）和許志傑（終年37歲）的家屬列席，時昌迷你倉、淘大工業村業主恒隆地產及消防處均屬「有適當利害關係者」。研訊期間，死因庭傳召共71人出庭作供，並讀出43人的書面供辭。

裁判官黃偉權綜合證據，裁定張耀升於起火首日（2016年6月21日）晚約7時進入迷你倉滅火，遭廣泛燒傷及吸入濃煙受傷，同日「英勇殉職」。許志傑於起火第3日（6月23日）晚約6時參與爆破和滅火行動，因高溫中暑，同日「英勇殉職」。

張耀升燒傷過程成疑 許志傑弄錯出口

黃官強調要以英勇殉職形容事件，若以「因此死亡」概括，不足以代表兩名事主的表現。考慮案中情况後，黃官稱只會考慮兩人死於意外或死於不幸；前者牽涉非故意作為，後者涉及合法作為，卻有意料之外的情况。他說，兩人為了撲火和保護生命財產進入火場，屬合法作為，而當中涉及節外生枝情况，張耀升的燒傷過程成疑，許志傑因弄錯出口遇險，屬死於不幸。

官不信時昌創辦人曾叫下屬報警

另外，黃官回顧庭上不同爭議，例如時昌迷你倉時任區域經理黃家晉供稱，他於起火首日早上10時半發現倉庫着火，卻誤以為火勢已熄，沒即時報警，至10時58分由工業村外判保安報警。黃官反駁，閉路電視顯示當時煙霧瀰漫，「任何一個人都知道火勢未熄」，若時昌員工及時報警，或可阻止火勢蔓延。對於時昌創辦人時景恒（圖）供稱曾要求下屬報警，黃官不接納其說法，「作為大老闆，如果他要求下屬報警，下屬無理由不照做」。

針對消防處，黃官多次表示「難以明白」處方部署，其中一點是隸屬技術支援組坍塌搜救專隊的張耀升，在欠缺前線救火經驗下仍被派入火場。黃官說，涉事火場在金屬板間隔下持續悶燒，曾有專責救火的煙火特遣隊員入火場一分鐘後撤離；若指揮官有收到下屬反映火場資訊，或能發現派張入火場並非恰當。

批消防上下欠溝通 有人「陽奉陰違」

黃官續批評部分指揮官沒交代下屬要爆破哪些倉庫，「執生好聽一點就是自由發揮，難聽一點就是無任何策略」；雖然有消防員供稱見到五顏六色的火光，包括最高1000℃的白色火焰，但指揮官承認並不知情，反映「上級不下達，下級不上達」現象。

庭上另一焦點為兩名事主遇事後，消防處沒有即時啟動緊急應變程序「Mayday」作搜救。黃官形容部分消防員的觀點「好特別」，例如時任署理消防總長（九龍）、起火第3日的火場總指揮江炳林。江供稱，如有充足人手搜救，不一定要啟動「Mayday」。黃官稱江職級不低，若江不同意「Mayday」，應及早建議處方更改指引，否則就是「陽奉陰違」。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

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