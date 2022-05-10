卜睿哲：要令港政制變好 美沒什麼可做

倡美適時為自身利益檢討制裁

曾參與1992年《美國—香港政策法》起草的華府智庫布魯金斯學會資深研究員卜睿哲，上月在美國弗吉尼亞州大學東亞中心的講座上說，香港有變成另一個內地城市之虞，但他不認為美國政府可做到什麼事令情况變好，「我很懷疑，當習近平一日當權，情况都不會變好」。

卜睿哲認為美國政府可考慮在適當時候，檢討制裁名單及被叫停的對港協議，「檢討是否符合美國利益而繼續維持（措施），及透過開始解除部分制裁，我們可否得到什麼」，提出在有充分理由支持下解除。他補充，短期而言美方最能夠做的，就是為港人提供在美居住的「避風港」。

被問及個人涉足美國東亞事務最失望之處，他說是2013至15年香港政改一役，形容政改方案雖非完美，最終由於公眾不信任政府、非建制陣營激進勢力冒起而拉倒。他質疑非建制無反思策略，不少年輕人因追隨激進民主派而入獄。他接受本報查詢時解釋，激進民主派當時設下達不到的目標，又缺乏整全策略，「這不代表北京可為其錯誤開脫，但2015年當時的確有機會，最後錯失了。到了2019年，一切為時已晚」。

（特首選舉）