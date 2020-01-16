唐偉康：若美拒李赴APEC 問題或甚於拒普京

稱或招中國杯葛 大挫中美關係

唐偉康說，李家超與特首林鄭月娥各有長短，預期北京自2020年起加大參與管治香港的整體趨勢會持續，並繼續遏制任何有組織的反對勢力。

2020年國安法生效後，美國制裁特首林鄭月娥及時任保安局長李家超等多名內地與香港官員。美國國務院早前未回應李家超若當選，可否出席APEC峰會。香港一直以獨立身分出席APEC峰會。

2016至2019年任美國駐港澳總領事、現任戰略顧問公司合伙人的唐偉康表示，李家超能否出席APEC峰會是政治決定，非法律問題，若美國拒絕李出席，中國可能將此視為違背容許中國、香港特區及「中華台北」出席APEC的約定，中方有可能杯葛峰會。

稱港競爭力正收窄 關鍵在「開關」

唐偉康又稱，香港競爭力正收窄，不少非金融公司或會遷往新加坡，甚至為節流而轉到內地，但香港對外資而言仍是好、甚至最好的地點，關鍵是香港何時可對外「開關」。他憂慮香港在明年之前都無法與內地通關。他分析李家超上任後或向北京爭取香港與國際接軌，但北京或以抗疫為先，預料建議可能會被否決。

唐偉康分析，李家超在經濟上或沒有林鄭月娥般堅持積極不干預政策，有可能會向富人或公司加稅，以解決社會問題。他說，由於李家超與林太一樣要推動北京的治港方式，不認為他民望會很高。

美國彼得森國際經濟研究所研究員黄天磊分析，李家超將上任特首，反映北京更看重香港內部穩定多於與國際接軌，但香港與國際接軌的優勢不會就此消失。他說，北京一方面明白香港相對其他內地城市的優勢，同時希望香港擺脫政治爭議，與其他內地城市一樣專注發展。

明報記者 林勵

（特首選舉）