下屆仍一人選舉？ 譚耀宗：好難講

回頭想政改 「蘇州過後無艇搭」

譚耀宗接受本報訪問時說，中央去年才推行「完善選舉制度」，進行了3場選舉，其中新選出的李家超要7月才上任特首，中央也要時間證明及實踐新制度，故政改不會是當務之急。至於中央何時會兌現《基本法》第45條的普選承諾或再推行政改，他相信中央會觀察選舉改制後香港的情况，「如果樣樣上正軌」，香港社會穩定，不再有外國勢力干預，當中央對香港形勢感安心，屆時或會有轉變。

今次特首選舉只有李家超一人取得提名入閘，對於中央是否主導選舉，譚耀宗說特首選舉屬中央事權，人選要中央任命，中央關注無可厚非。他說中央沒特別參與李家超的選舉工程，是李家超及競選辦自行處理。

稱中央無參與李家超選舉工程

有別於前兩屆特首選舉，今次「一人選舉」欠缺社會氣氛及參與，譚耀宗歸咎今次時間緊迫及與疫情有關。他說競選工作只有一個多月，李家超要花時間聽各界意見、草擬政綱，又要避免工作出錯，故李雖然很想落區多接觸市民，但受時間所限，且防疫規定有限制，故實在無辦法。選舉完成，譚耀宗說競選辦在完成文件交收及核數等工作後，短期內便會結束，而李家超現在身分已是候任特首，有政府的候任行政長官辦公室支援。

回顧助選工作，譚耀宗說自己過去曾參選區議會、立法會及人大選舉工程，而直接參與特首競選工程還是首次，其工作要負起統籌角色，而競選辦團隊分工合作，選舉工程雖仍有可改善之處，但各項活動及安排尚算井井有條，「感受好好」。

（特首選舉）