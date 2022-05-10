李：底線思維指作最壞打算最好準備

李家超昨中午時分到訪立法會與主席梁君彥會面約1小時。李之後向傳媒解釋，「底線思維」是指要全面評估不同方面的風險，例如公共衛生、食物安全等，作有效預案，確保威脅發生時，政府能有信心處理。

稱「批評政府被控」非事實

被問到會否承諾任內港人的自由不變，李說《基本法》已列明且充分保障港人的自由和權利，市民已擁有言論和集會等自由，但不代表擁有「違法的自由」。有記者表示現時反對政府施政的人容易被起訴，問李家超能否保證未來5年市民不會因為批評政府而被起訴。李說，人們「只因表達意見就被起訴」的說法是「完全錯誤」及誤導，不符事實，強調被起訴的人是因他們的行為違法。

社福界議員狄志遠認為李家超未上任，難判斷他是否重視人權、自由等核心價值。他說不少市民對香港的自由有憂慮，期望新政府安撫市民，多作解說，保障港人的人權和自由。

李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗接受港台《千禧年代》訪問時說，李家超高票當選令人鼓舞，反映絕大部分選委支持李家超和他的政綱，8張不支持票及4張無效票可視之為壓力，鞭策李做得更好。

（特首選舉）