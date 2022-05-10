審議架構重組 梁君彥：立會高效無難度

李家超昨與特首林鄭月娥會面，並按慣例緊接與終審法院首席法官張舉能會面，之後到立法會與梁君彥午膳約一小時，下午則拜訪4個中央駐港機構。

李晤林鄭未握手

訪駐港機構碰肘問好

李家超昨當選後首度重返政府總部，不論與林鄭月娥閉門會面前的拍攝環節，抑或公開見傳媒，李家超均以「行政長官」稱呼林太。兩人見面時未有握手，記者後來建議二人向鏡頭揮手，李家超望向林太並率先揮手，林太始向鏡頭揮手。李其後到訪立法會、終審法院及4個中央駐港機構，李家超皆與對方的第一把手碰肘問好。

林鄭月娥重申，在政府架構重組一事上，會在最短時間內完成相關程序。李家超說，自己對架構重組方案細節有一些看法，希望聽聽行政長官的意見，但暫不公開細節。

李其後到訪立法會。立法會主席梁君彥說，架構重組須「過三步」，首先是在人事編制小組委員會「開位」、財委會通過撥款，最終由大會通過政府議案。他說今年初已在立法會各事務委員會討論，相信要通過不是很困難，立法會會全力配合。

李家超亦拜訪終審法院首席法官張舉能。候任特首辦發稿引述李家超稱，會堅定維護法治及司法獨立，並會全面配合司法機構所需資源，令法院可按照《基本法》履職。

譚耀宗：熱廚房不再或請纓者眾

李家超日前表明最急切工作是組班。其競選辦主任譚耀宗被問及新班子是否已有人選，他說不揣測大部分現屆問責官員會否過渡。譚在電台節目說，相信在新的行政立法關係下，可一改過去怕入「熱廚房」的情况，可能很多人「自動請纓」。他說不清楚當中多少人來自民建聯，但若政府需要人才，民建聯很願意「割愛」。

（特首選舉）