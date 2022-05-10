中聯辦晤李家超：推動京全面管治權 發稿有別當年賀林鄭當選 劉兆佳料更多指導

先晤林鄭張舉能梁君彥 再訪4中央機構

當選翌日，李家超昨早先拜會特首林鄭月娥，討論交接工作和政府架構重組等，之後與終審法院首席法官張舉能和立法會主席梁君彥會面（見另稿）。李家超昨午到訪中聯辦，中聯辦主任駱惠寧和副主任陳冬在門外迎接，李家超逗留約半小時後離開。

中聯辦在會面後發稿引述駱惠寧表示，今次特首選舉展現「香港特色民主發展道路的正確與光明前景」。他表示，香港在內地「十四五」規劃有重要功能和定位，只要新一屆特區政府和社會各界把握歷史機遇，發揮自身優勢，一定能實現更大作為。他強調中聯辦將貫徹執行「一國兩制、港人治港」和高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的憲制秩序，推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。

5年前林鄭月娥當選特首後拜訪中聯辦，當時中聯辦發稿，時任主任張曉明祝賀她高票當選，並稱全力支持特首和特區政府依法施政，篇幅明顯較短（見下表）。

劉：非主導港發展 自治續交特區處理

劉兆佳認為，中央在重大問題上對香港作出提點十分正常。他說，今次是中央全面行使管治權並取得成效後首場特首選舉，認為中央日後在香港發展上將扮演相當重要角色，在涉及國家利益及安全和一國兩制全面準確實施的問題上，中央將作出更多指導。他強調中央不是主導香港發展，涉及香港自治的事務仍會繼續由特區政府自行處理。

林鄭月娥5年前當選翌日先落區，在選後第3日才到訪中聯辦。候任特首辦回覆李家超是否有計劃落區及與非建制派會面時表示，會按情况以不同方式與市民或團體交流。對於李家超當選翌日到訪中聯辦，劉兆佳認為毋須過分解讀，因中央和特區政府日後的合作關係將很強。他認為李家超先到訪特首辦、終審法院和立法會，「是走一條梁振英和林鄭月娥之間的路」，避免外界批評他事事聽命於中央，亦不想予人感覺他不夠重視中央。

未如林鄭當選翌日落區

候任特首辦：按情况與市民交流

社福界議員狄志遠表示，對李家超何時到訪中聯辦感「無所謂」，認為只是數天差別。他說最重要是李願意繼續與各方溝通，面向740萬港人而非1400多名選委。

李家超赴中聯辦前兩度被問到是否往「謝票」，他均未正面回應，表示當選後除全力落實政綱，亦會繼續接觸不同人士和落區。

拜訪中聯辦後，李家超先後與駐港國安公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員劉光源、解放軍駐港部隊司令員彭京堂和駐港部隊政治委員賴如鑫會面。中通社報道，鄭認為新選舉制度下3場選舉有效實踐「愛國者治港」原則，國安公署將「堅定支持特區政府依法施政，共同維護國家安全」。

新華社：保一國底線 兩制才有空間

新華社昨亦發表評論，提到維護國家安全是一國兩制核心要義，期望新政府維護國家主權、安全和發展利益，防範國安風險，強調確保「一國」的安全底線後，「兩制」才有更充分的活力和空間。

明報記者

（特首選舉）

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