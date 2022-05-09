從政主責爭議立法 「小卒」10年官拜特首

從警35年屢破案 被稱沙塵超

基層出身的李家超，中學畢業於傳統名校九龍華仁書院，因家庭原因棄讀港大工程系，1977年以19歲之齡投身警隊，由見習督察做起，1997年晉升總警司，曾駐守多個王牌部門如刑事情報科、有組織罪案及三合會調查科，刑偵經驗豐富，屢破大案，包括轟動一時的徐步高案，有同袍暱稱他為「沙塵超」。

李家超在警隊仕途平步青雲，2010年晉升至警務處副處長。警界盛傳當時「一哥」寶座屬李家超與另一副處長曾偉雄之爭，李家超雖落敗，但獲賞識轉跑道，2012年在警隊提早退休，放棄英籍加入梁振英問責班子，出任保安局副局長。

傳媒人：典型「CID Man」

黎棟國舉薦「轉跑道」任副局

有曾在工作接觸李家超的前新聞工作者阿弘（化名）形容，李家超為典型「CID Man」，為人口密，作風低調，昔日在警隊管理層也非顯眼之人，「沒想過他會從政」。阿弘憶述，過往香港與內地警隊高層定期開會，當隨團採訪記者會爭取與警官交流，李家超則全程在飛機低頭看文件；直至李家超進入官場，才多了主動接觸傳媒，但相信是基於工作需要。

李家超前上司、保安局前局長黎棟國憶述，任職入境處已在工作認識李，早已留意到他為人處事及立法會對答表現，考慮其資歷及能力後向時任特首梁振英推薦他出任副局長。黎說李甫上任當晚便發生南丫海難，即時「埋班」工作，兩人共事5年處理不少風波，包括2014年「違法佔中」，形容對方反應快，分析力強，做事謹慎細心，對不熟悉政策很快上手。

2017年李家超過渡至林鄭月娥班子，打破入境處「壟斷」傳統，坐正保安局長。執掌保安局後，他隨即處理多個掀起社會爭議的政策或事件，包括高鐵西九龍站「一地兩檢」立法，2018年首次引用《社團條例》取締主張港獨的香港民族黨。阿弘說，有別於歷任保安局長，李家超上場後即使處理具爭議的政策，仍作風低調，對公眾仍屬「面目模糊」的官員，直至反修例風暴。

2018年陳同佳在台灣涉殺害女友潘曉穎後潛逃返港，港府收到潘家求助後，特首林鄭月娥2019年推動修訂《逃犯條例》，擬把法例涵蓋範圍擴展至內地、台灣及澳門，展開為期20日的公眾諮詢期。李家超主責修例及解說工作，當時形容「我們鴕鳥了22年」，並屢與台灣政府及陸委會就修例一事隔空駁火。

修例引發民間反對及泛民議會抗爭，政府提出繞過法案委員會將草案交上立法會大會二讀，觸發大規模示威，掀起回歸以來最大政治動盪。林太事後承認修例工作「完全失敗」，李家超亦就修例工作解說不足引起社會矛盾、紛爭及焦慮向公眾道歉。

民主派：態度強硬「執法即正義」

陳克勤：李願聆聽「有大局意識」

有曾接觸李家超的民主派指出，修訂《逃犯條例》等工作，足見李家超不擅向公眾推銷政策，乏政治敏感度，態度強硬，形容他「立場主導」，思維「非黑即白」及「執法就是正義」，難拉近距離，在反修例風暴前後與民主派「無甚溝通」。時任立法會保安事務委員會主席的民建聯陳克勤則形容李願聽意見，為人心思細密，「有全面大局意識」，編排立法議程時細心，與紀律部隊首長關係良好。陳形容李「覺得正確就會執行」，欣賞他在議會答問題往往斬釘截鐵，從不迴避。對反修例一役，他形容當時政治環境複雜，有外國勢力介入，將社會動盪歸咎李家超「不公道」。

立國安法後行動頻頻

去年偕鄧炳強雙雙升官

港府事後暫緩及撤回修例，未能平息民憤，街頭示威愈演愈烈，中央2020年6月出手訂立《港區國安法》「止暴制亂」。過去兩年警方國安處拘捕行動不絕，「35+初選」民主派、壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》高層接連涉違國安法被拘控，《蘋果日報》在李家超兩度引用國安法凍結相關資產後停刊，多個公民組織在國安法下解散。李家超屢次高調評論國安案，曾形容初選案被捕的民主派「圖謀以歹毒計劃癱瘓特區政府」、令香港「攬炒」。

雖然李家超在反修例風暴民望一度跌至低點，但2021年6月與同屬警隊出身的警務處長鄧炳強雙雙升官。李家超躍升政府「第二把交椅」，接替張建宗出任政務司長，在不足一年任期內回應建制派批評，主理改革法援制度，刑事案不再容許申請人自選律師，又在出任首屆資審委主席時「DQ」熱血公民議員鄭松泰。

競選綱領提出「以結果為目標」的李家超，昨當選成為首名警隊出身的特首。黎棟國認為，李家超在「黑暴」等困難時刻立場堅定，完全沒動搖，堅持法律原則，相信他有充分能力帶領香港，雖然他對金融等政策較陌生，但政府講求團隊合作，最重要找到合適班子。熟悉警政的前新聞工作者阿弘認為，警察工作性質就是執行指示，在現今政治環境，料執行及忠誠比熟悉政策重要，香港是否會成為「執法的社會」，未來5年便會揭曉。有民主派相信經歷反修例風暴，執行及忠誠對中央最重要，由李家超掌權屬「政治需要」。

明報記者

（特首選舉）