邀妻上台兩子沒現身 李家超代答「丈夫當選感受」

李家超過去較少提及家人，他昨日當選後多次感謝太太支持，並在台上向太太獻花，祝她母親節快樂，兩人在台上相擁。兩人之後一同見傳媒，李家超在回答最後一條問題時，被問到特首一職吃力不討好，會否令家人有壓力，而林麗嬋亦被問到丈夫當選的感受。李家超夫婦相視片刻，然後由李回答，稱感謝太太出席選舉活動，以及多年來盡心盡力照顧家庭。

稱冀家人不受工作影響

李家超指選舉是他個人的事，雖然家人非常支持他參選，但他沒有要求家人參與。他稱香港雖已穩定下來，但仍潛伏破壞香港的力量，接下來有非常艱巨的工作要做，希望家人不受影響，「我就是等同香港所有丈夫、每個爸爸正在做的事，都是愛自己的家庭」，又說「一切都是香港給我，由無名小卒，到現時可以在一個這樣重要的崗位為市民服務，機會難得，可以服務香港，更可以服務國家，是對國家的承擔，多謝大家多方面包容我」。李家超祝太太母親節快樂時，亦祝所有媽媽母親節快樂，一度口誤說「聖誕（快樂）」，即時更正。

祝母親節快樂 誤說「聖誕」

過往特首配偶會履行公職或出席社交場合，以前特首梁振英的太太唐青儀為例，曾以「第一夫人」角色擔任數十項公職。現任特首林鄭月娥的丈夫林兆波則婉拒擔任公職。

（特首選舉）