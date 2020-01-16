李家超重申「房屋優先」 團體批重複政綱「不提KPI」

工作組「有結果」 統籌組「確保有效果」

李家超昨說，房屋問題將優先處理，需要「提速、提效及提量」，並成立由司長級官員帶領的兩個小組，包括公營房屋項目行動工作組，「是行動，即是有結果的」，以及土地房屋供應統籌組，統籌精簡程序等工作，「確保事事做到最有效果」。

李家超10天前發表的政綱寫明，公營房屋項目行動工作組將於他上任百日內提交「公屋提前上樓計劃」的初步方案、重啟私人參建模式、壓縮程序和部門分工協調方案等加快興建公營房屋建議，並將提升不同類型公營房屋單位供應，包括擴大「白居二」名額。

賴建國表示，李家超昨日只是重提政綱，無具體政策和目標承諾，劏房戶感到失望，「（劏房）租管起始租金、3年上樓、住屋標準，提都沒有提，不見有具體東西，有點失望……（定下上樓目標時間）可以看到幾時上到樓，就是KPI（主要績效指標），只講沒有用」。

對於李家超表明優先處理房屋問題，賴認為最終仍需視乎實際政策，因若大力推動置業，集中賣地和出售房屋，「起一萬間都沒有用，我們街坊買不到樓」。

（特首選舉）