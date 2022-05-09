商界紛祝賀當選 促放寬通關

【明報專訊】商界祝賀李家超當選新一屆特首，並促政府考慮進一步放寬與內地及外地通關。李家超昨會見傳媒時提到，國際往來對商界甚為重要，必須加強香港作為國際大都會的地位。他說，香港一直是非常開放及共融的社會，「歡迎任何人自由進出香港」，現時雖然仍要面對疫情挑戰，部分防疫措施或會帶來不便，但已平衡疫情及各方利益，而隨着疫情緩和，很多活動已重新啟動。
李家超：歡迎任何人自由進出香港
李家超稱，香港必須加快發展，除了利用好「一國兩制」的制度優勢，全面融入國家發展大局，同時亦要鞏固香港國際大都會的特質，發揮香港自由開放、聯通世界的優勢，營造更美好的投資環境，強化香港連接世界和內地最直接的橋樑作用，全面提升競爭力。
多個商會昨祝賀李家超當選。香港總商會主席王冬勝表示，期盼與新政府合作，協助本港經濟從疫情中復蘇，並鞏固香港作為亞洲領先商業樞紐的地位。香港工業總會表示，期望本港適時考慮進一步放寬與內地及外地通關，讓香港繼續作為國際金融中心和重要的交通樞紐，並落實北部都會區等政策。
香港中華總商會稱，李家超是行政長官理想人選，認同對方提出強化政府管治、增加土地房屋等政綱，期望盡快提出更具體措施和執行細節，並積極聽取各界意見，首要是與內地積極商討通關安排，讓業界和民生往來復常。香港中華廠商聯合會表示，期望李上任後首要爭取通關，並加快推進各項新發展建設和政策。
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