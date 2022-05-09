歐盟指「揀選」 京：港特色民主 學者：推動港政制自由 西方感敗局已定

陸委會籲李家超停傷害自由人權

博雷利昨發表聲明，稱歐盟着重香港高度自治、尊重人權及基本自由，批評新選舉制度下選民基礎大幅收窄。他呼籲，中國及香港當局履行當地及向國際社會的承諾，尤其是透過普選產生特首及立法會議員的目標。在台灣，陸委會昨呼籲李家超多傾聽民意，尊重港人追求民主權利、停止傷害香港自由人權，台方會本着互惠及人民福祉推動台港關係發展。

外媒報道李當選 稱「確認」「授予」「小圈子」「選出」

多個主要外國傳媒報道李家超當選時，無用「選舉」一詞。美國有線新聞網絡（CNN）形容1400多名選委「委任」李家超為下任特首。《華爾街日報》、《金融時報》、彭博社則形容李家超獲確認（confirm）為下任特首。《紐約時報》則以「橡皮圖章式選舉」形容。

路透社在投票結束前已形容李家超為「候任特首」；法新社則形容李家超預期將獲「授予」（anointed）為下任特首。新加坡《海峽時報》則形容是選委會「小圈子揀選」下任特首。而美國傳媒CNBC及美聯社均以選出（elected）形容李家超當選。

浸大學者高敬文形容，李家超的保安背景，對北京而言是安全選擇；對美國及西方國家來說，推動香港政制及自由而言已是敗局已定（lost cause），且中共已以管治內地一套來管治香港。

外交部駐港特派員公署昨發聲明回應博雷利，稱今次選舉「是發展香港特色民主的又一次成功實踐」，並說李家超以超過99%得票率當選，質疑任何外部勢力抹黑選舉結果，「是對香港真正民意的選擇性失明失聰」，動搖不了中國政府堅決捍衛國家主權、安全和發展利益的堅定決心。

人民日報：3選舉展民主新氣象

內地官媒《人民日報》在李家超當選約兩小時後發表評論文章，形容修改選舉制度後3次選舉，「展現了香港民主實踐新氣象」，相信「能切實維護香港社會整體利益和各界別各階層利益，是香港民主制度的優化提升和與時俱進」。

美明年辦APEC 學者：可派政務司長出席

明年美國主辦亞太經合組織（APEC）峰會，但李家超2020年被美國制裁，美國國務院早前接受本報查詢時，不評論李當選特首會否獲邀。倫敦大學亞非學院教授曾銳生認為，如果任何被美國制裁的人可以出席APEC，他會感到非常意外。他又說，看不到美國政府會移除對李家超制裁，否則北京可透過委任被制裁者出任與美國有接觸的崗位來解除制裁。高敬文則認為，美國可以外交途徑一次性豁免對李制裁，或者由李家超派政務司長出席峰會。

明報記者

（特首選舉）