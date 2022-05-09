民主黨：首務建官民互信 林鄭祝賀：全力提供一切協助

【明報專訊】新選舉制度下民主派無選委席位，對於李家超當選，民主黨主席羅健熙形容，結果屬意料之內，香港社會仍然嚴重撕裂，新特首首要工作之一是建立官民互信，展現出願意聆聽市民特別是不同意見者。建制派政團紛紛出稿祝賀李家超當選，香港再出發大聯盟讚揚李家超「立場堅定、擔當作為、為民愛民、有感召力、有責任心」，是新一屆特首的理想人選。
李家超獲選第六屆行政長官後，前上司特首林鄭月娥出稿表示，衷心祝賀他當選，稱她和本屆政府會與候任行政長官做好交接，並會全力為新一屆政府就任提供一切所需協助。她今早會在特首辦會見李家超，之後共同見傳媒。候任特首辦已運作，李家超當選後已即到候任辦展開工作。
唯一抗議聲 社民連拉橫額促雙普選
社民連昨在會展投票站場外，拉起「一人一票選特首、立即實行雙普選」橫額抗議，成為昨日唯一的抗議聲音。社民連稱「李家超是唯一候選人，完美示範中國式等額選舉制度」，指這是「特權人士小圈選舉」。社民連又表示，在未實行雙普選前，不應進行《基本法》第23條立法。
民協副主席李庭豐表示，在完善選舉制度後，市面大致和平，相信政府毋須太擔心，他稱，目前市民最盼望經濟復蘇，回復正常經濟活動，他希望新一屆政府在疫情緩和下，多想方法激活市道。羅健熙表示，民主黨正收集及整理市民意見，將向候任特首辦提出市民認為最迫切關注的議題。
民協籲激活市道 工聯盼失業保障制
選委新思維主席狄志遠投支持票，他稱今日會出信邀李家超會面討論李的政綱。
建制派方面，工聯會期望李家超關顧勞工基層，推出失業保障制度、訂立標準工時等。自由黨和經民聯均提到，冀李帶領新一屆政府，加快疫後經濟復蘇、恢復通關，解決本港深層次問題等。
新民黨主席葉劉淑儀稱，相信李家超能帶領特區政府務實做事，提升施政效能，建議新一屆政府善用政黨及地區組織網絡為市民服務。民建聯出稿則提及行政立法關係，盼李家超和團隊會更重視官員與立法會議員的聯繫溝通，建構新型行政立法關係。