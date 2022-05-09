李稱組班「急不容緩」 傳政務司長人選譚志源：現不回應

多名「潛在人選」皆不置可否

李家超昨日見記者時，表示會廣納賢能和用人唯才，招攬有經驗、能力和熱誠服務社會的人加入管治團隊，稱感覺很多人願意加入政府。投票日前，不同傳媒都有報道盛傳有可能擔任下屆問責官員的人選，政務司長人選包括政制局前局長譚志源、現屆保安局長鄧炳強和政制局長曾國衞；李競選辦副主任資深大律師莫樹聯則傳為律政司長人選之一。

政圈傳多名立法會選委會界別議員或加入新政府，除張國鈞和麥美娟，民建聯葛珮帆亦被傳有可能加入改組後的創科及工業局，葛珮帆昨主動出稿回應有關報道，稱「沒有收到這方面的消息」，但說無論在任何崗位，一直都盡心盡力服務香港。

身兼競選辦副主任的民建聯黃英豪、主力撰寫政綱的團結香港基金高級副總裁黃元山等，亦被視為新一屆政府班子的潛在人選。無綫總經理曾志偉昨日投票時，點名支持競選辦副主任霍啟剛出任政府架構重組後將新增的文化體育及旅遊局長。霍啟剛回應時大笑說，「要問番曾志偉點解咁搞」，當時在他旁邊的譚志源則讚霍「年輕有為」。

曾志偉稱撐霍啟剛任文體局長

律師會前會長蘇紹聰上屆曾被傳擔任律政司長，他說每次都只是傳聞，要視乎新特首和政府需要什麼人。他認為，現任律政司長鄭若驊表現好，提升香港法律服務中心和國際爭議解決中心的地位。鄭若驊的丈夫、工程界選委潘樂陶則說，不知道太太會否留任。

推動教改「三頭馬車」之一的全國政協戴希立相信，教育界普遍希望業內專業人士主管教育，他認同坊間建議聘請熟悉教育界的顧問協助問責班子。

至於改組後的醫衛局長，有傳醫管局前行政總裁梁栢賢和港大深圳醫院院長盧寵茂是熱門，梁栢賢回應本報查詢稱，「好享受退休生活，無考慮加入班子」，盧寵茂則說他無消息，而他上周曾為李家超站台。

民建聯表示，期望李家超廣納賢能，邀請與他有共同理念、遠見和能力的人才加入管治團隊，主席李慧琼昨稱會向李家超推薦人才加入政府。

（特首選舉）