歷任特首上台年紀 李家超最年長 5年後69歲 田飛龍料非過渡角色「年齡非核心要素」

翻查資料，董建華1996年當選時59歲，2002年無競爭下自動連任時則64歲11個月。接任的曾蔭權2005年接任腳痛下台的董建華時是60歲，兩年後以62歲連任；梁振英及林鄭月娥上任時分別57及59歲。如李家超做滿10年，卸任時更是史無前例年過七旬。

全國港澳研究會理事田飛龍認為，特首不一定要做兩屆，香港回歸後每名特首也不一定是做兩屆。不過，他不認為李家超僅是過渡角色，反而是「關鍵時期」承擔重要責任的特首，尤其是融入國家發展，應對全球化挑戰。田飛龍又認為，評論領導人的要求，年齡非核心要素，最重要是能力和服務熱誠。全國港澳研究會副會長劉兆佳同樣稱，能否連任的主要考慮不是年齡，而是表現和能力。

劉銳紹：港澳事特辦 未排拒連任

時事評論員劉銳紹說，《基本法》僅規定特首最低年齡，而並無設最高年齡，港澳事務特事特辦，過去港澳辦主任廖暉、王光亞，到現任主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等均超過65歲而繼續「發揮餘熱」，技術上無排拒李家超可連任。他說無人能夠預計5年後的情况，但不排除5年後需要的話，也會打破常規。

2014年人大常委會8．31決定，曾提出有2至3名候選人後再由一人一票投票。全國僑聯副主席盧文端早前曾撰文說今次特首選舉在特殊環境下進行，不等於日後也採用一人模式。全國政協常委胡定旭昨投票後說，目前做法完全符合《基本法》，「一個人、兩個人無所謂」，但「不要假定（一人參選）會否變成常態」。

胡定旭：勿假定一人選會否變常態

政協劉炳章說，李家超能否做足10年是看政績，「做得好，大家都唔想轉，做得好的，為何不能持續呢？」至於5年後李家超年逾69歲，劉炳章說：「（美國總統拜登）Joe Biden都（近）80啦！」

全國政協蘇紹聰說，過去數年大環境比較動盪，認為為顧全大局，應該先放低本地政治爭拗，又說絕對有信心未來政制會慢慢地改變，但不知是否5年就出現。

李少光：將來一定會有競爭

劉江華：下屆要看下屆情况

李家超競選辦顧問、保安局前局長李少光說：「將來一定會有（有競爭選舉），首先香港要穩定咗先，無穩定就無發展，無發展就被好多地方超越。」

民政事務局前局長劉江華說，香港當下環境需要團結一致的氛圍，支持特首和團隊，「下一屆就再看下一屆情况」。

明報記者

（特首選舉）