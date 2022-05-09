港澳辦：選舉影響深遠 兩辦較長篇幅祝賀

港澳辦認為，李以99.16%得票率當選特首，反映香港社會的高度認同和肯定，過程展示香港社會團結一心，不再有刻意的泛政治化表演，以及肆意製造的對抗撕裂和攻擊抹黑；今次是香港實現「由亂到治」重大轉折後舉行的首場行政長官選舉，意義重大和影響深遠。中聯辦聲明稱，李以高票當選，既是選委們的鄭重選擇，也是民意的集中體現。

5年前林鄭月娥當選特首，兩辦亦有發稿祝賀，當中中聯辦稱「希望林鄭月娥不負眾望，帶領特區政府，廣泛團結香港社會各界人士，全面準確貫徹落實一國兩制方針和基本法，聚力經濟發展和民生改善，促進社會和諧，努力開創新局面」。該聲明篇幅較短，只及昨中聯辦聲明約四分之一。

（特首選舉）